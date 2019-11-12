《經濟通通訊社１２日專訊》維園年宵攤位展開首日競投，全日公開競投的１２０個攤檔中
，有超過３０個攤檔因無人出價要收回，將給政府部門作宣傳工作。
至於面積最大的快餐攤檔，較早時候以２０﹒２萬元成交，顯著低於去年成交價５２萬元，
只比底價高約１﹒６萬。另外兩個快餐攤位，分別以底價和稍高於底價的價錢成交。
食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位，並
表明不排除在攤位競投成交後，基於公共安全或其他理由，而暫停或取消年宵市場。
（ｂｎ）（ｚｚ）
12/11/2019 18:10
【修例風暴】維園年宵攤位有超過３０個攤檔因無人出價要收回
《經濟通通訊社１２日專訊》維園年宵攤位展開首日競投，全日公開競投的１２０個攤檔中
，有超過３０個攤檔因無人出價要收回，將給政府部門作宣傳工作。
至於面積最大的快餐攤檔，較早時候以２０﹒２萬元成交，顯著低於去年成交價５２萬元，
只比底價高約１﹒６萬。另外兩個快餐攤位，分別以底價和稍高於底價的價錢成交。
食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位，並
表明不排除在攤位競投成交後，基於公共安全或其他理由，而暫停或取消年宵市場。
（ｂｎ）（ｚｚ）
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