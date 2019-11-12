  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2019 18:10

【修例風暴】維園年宵攤位有超過３０個攤檔因無人出價要收回

　　《經濟通通訊社１２日專訊》維園年宵攤位展開首日競投，全日公開競投的１２０個攤檔中
，有超過３０個攤檔因無人出價要收回，將給政府部門作宣傳工作。
　　至於面積最大的快餐攤檔，較早時候以２０﹒２萬元成交，顯著低於去年成交價５２萬元，
只比底價高約１﹒６萬。另外兩個快餐攤位，分別以底價和稍高於底價的價錢成交。
　　食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位，並
表明不排除在攤位競投成交後，基於公共安全或其他理由，而暫停或取消年宵市場。
（ｂｎ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
接通華為12/11/2019
新一代旗艦Mate 30系列火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯脹如影隨 通縮猶可怕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金