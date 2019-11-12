【修例風暴】維園年宵攤位有超過３０個攤檔因無人出價要收回

《經濟通通訊社１２日專訊》維園年宵攤位展開首日競投，全日公開競投的１２０個攤檔中

，有超過３０個攤檔因無人出價要收回，將給政府部門作宣傳工作。

至於面積最大的快餐攤檔，較早時候以２０﹒２萬元成交，顯著低於去年成交價５２萬元，

只比底價高約１﹒６萬。另外兩個快餐攤位，分別以底價和稍高於底價的價錢成交。

食環署早前宣布，考慮到目前社會情況，明年全港１５個農曆年宵市場將不設乾貨攤位，並

表明不排除在攤位競投成交後，基於公共安全或其他理由，而暫停或取消年宵市場。

（ｂｎ）（ｚｚ）

