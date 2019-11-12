《小傳日記》各區又開花，魚缸無有怕；暫破二萬七，會否得個桔？

《小傳日記》隔晚（１１日）花旗國魚缸走勢靠穩，收市都係窄幅上落，但就破咗頂，因為

大家都等緊花旗國經濟數據出爐，同埋侵侵（特朗普）及鮑威爾講話，今朝魚缸依然可以高開

１３７點，但都係喺二萬七附近上上落落，主要因為香江政治因素不穩，今日多區繼續爆發示威

活動，令到缸友們落場都比較審慎。

不過，神州十年期國債孳息反彈，刺激內銀佬造好，加上ＱＱ（００７００）聽日收市後就

放榜，績前都有資金追捧，魚缸午後收復失地，最多反彈１５０點，高見２７０７６點，最終埋

單企穩二萬七，收報２７０６５點，升破埋廿天（２７０２６點）同百天線（２６９９６點），

升１３８點或逾半巴仙。主板成交６９１﹒２２億銀，按日跌兩成一。國貨收報１０６９１點，

升７７點或近１巴仙。

內地Ａ場都係牛皮靠穩，上證一度穿咗二千九，埋單報２９１４點，升４點或唔夠半巴仙；

深證收報９６７０點，跌１０點或唔夠半巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微升唔夠半巴仙，報５９﹒０５銀；生發發

（００３８８）跳起近半巴仙，報２４７﹒４銀；ＱＱ炒高逾２巴仙，報３３０﹒２銀；中移動

（００９４１）無升跌，報６２﹒７５銀；ＡＩＡ（０１２９９）微漲近１巴仙，報８０﹒３５

銀。

中信股份（００２６７）全日表現造好，主要因為公司轉讓中信戴卡五成七股份套現，刺激

股價高收逾３巴仙，為本日最好藍戰士。潤啤（００２９１）勁彈超過半成，報４３﹒７５銀，

係表現最好嘅國貨佬！



＊示威未停止磚頭難驅使，商場無門開房託好悲哀＊



連續兩日各區都開曬花，磚頭佬開幾多新盤都無人買啦，今日大部分都係微潛，九倉置業（

０１９９７）潛逾１巴仙，報４３﹒８５銀；恆地（０００１２）跌近半巴仙，報３８﹒３５銀

；新世界（０００１７）同樣跪低唔夠半巴仙，報１１蚊；信置（０００８３）潛逾半巴仙，報

１１﹒８２銀；長實（０１１１３）跌唔夠巴仙，報５３﹒７０銀。

示威活動都令到好多商場無門開或者開唔到門，連返工都有障礙，一眾房託又再插水，領展

（００８２３）潛近１巴仙，報８２﹒３銀；陽光房地產（００４３５）瀉逾２巴仙，報

５﹒２８銀；置富（００７７８）跌逾半巴仙，報９﹒１８銀；冠君（０２７７８）唔見逾１巴

仙，報５﹒０７銀。泓富（００８０８）逆市升近半巴仙，報３﹒０２銀。



＊無懼負評多馬交佬高歌，短暫回下氣物管佬有戲＊



馬交佬噚日跟孖屐急挫，今日普遍都彈番起身。大行富瑞發表報告，唱淡馬交佬，預料今個

月賭收會繼續下滑，而且跌幅仲可能係今年最大添，達到８至１２巴仙，但仍然無阻永利馬交

（０１１２８）反彈逾２巴仙，報１７﹒３４銀，終止四連跌。美高梅（０２２８２）亦追住升

逾２巴仙，報１２﹒４４銀。銀娛（０００２７）起哄逾１巴仙，報５３﹒７銀；新濠

（００２００）走高逾２巴仙，報１９﹒９６銀；澳博（００８８０）升近１巴仙，報８﹒３７

銀；金沙（０１９２８）踢高逾１巴仙，報３９﹒８銀。

物管佬噚日頭耷耷，但今日表現醒神，再次喺孖屐前景唔太明朗嘅情況下急漲，仲創埋上市

新高添！新城悅（０１７５５）狂飆一成一，報１１﹒１８銀兼破頂；藍光嘉寶（０２６０６）

勁彈逾９巴仙，報４７﹒３銀，同樣破埋頂；中海物業（０２６６９）亦走高逾半成，報

４﹒８９銀創新高；雅生活服務（０３３１９）急漲逾半成，報２５﹒９５銀；永升生活服務（

０１９９５）反彈近半成，報４﹒８１銀；奧園健康（０３６６２）漲逾半成，報６﹒４銀。



＊藥佬無力上中生跌最傷，金價向下走金佬倍憂愁＊



藥佬今日繼續無運行，雖然中生製藥（０１１７７）近排成為國貨佬之中嘅「新貴」，不過

就唔喺太受缸友歡迎，連續三日都仆低，今日埋單就唔見近２巴仙，報１１﹒２８銀，仲喺表現

最差嘅藍戰士！石藥（０１０９３）蒸發近半巴仙，報２０﹒９５銀。白雲山（００８７４）軟

腳半巴仙，報２５﹒２銀。百濟神州（０６１６０）陣間就放榜，唔見近２巴仙，報１１４﹒７

銀。復星醫藥（０２１９６）無變動，報２３﹒３銀。

缸友都仲等緊中美幾時會簽訂貿易協議，搞到用嚟避險嘅黃金價格喺噚日跌至逾三個月低位

。金佬都齊齊碌落山，其中，招金（０１８１８）仆低逾４巴仙，報８﹒１８銀。紫金

（０２８９９）趴低近２巴仙，報２﹒９銀。山東黃金（０１７８７）滑逾４巴仙，報１６銀。

神州黃金（０２０９９）剎車逾１巴仙，報５﹒９２銀。不過，恆興黃金（０２３０３）就踢高

逾２巴仙，報４﹒２９銀。請請！



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