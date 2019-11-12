《真知灼見－溫灼培》政局現曙光，英鎊呈反彈

《真知灼見》英國第三季ＧＤＰ按季比回升０﹒３％，扭轉了第二季的０﹒２％收縮情況。

如以按年比，第三季經濟增長為１％，較第二季的１﹒３％進一步減弱，並且是自

２０１０年以來最低增幅。明顯地，受到環球經濟增速放慢，加上英國自身所面對的「脫歐」困

境，使英國經濟放慢不少。撇除政治因素，面對現今疲弱經濟，似乎英倫銀行確有減息壓力。於

上周議息會上，英倫銀行估計當地２０１９年全年經濟增長為１﹒４％。果如是，今年英國經濟

增長將與去年相同，並是自金融海嘯以來最低。對於２０２０年的經濟，英倫銀行估計比今年更

差，只有１﹒３％增長。



＊法拉奇表態刺激鎊匯上升＊



早前，「脫歐黨」黨魁法拉奇警告，如約翰遜不趁今次大選機會制訂出一個更決斷的

「脫歐」方案，其黨將會與保守黨競爭，爭奪國會議席。由於「脫歐黨」與保守黨同為支持「脫

歐」，市場一度擔心「脫歐黨」的做法會削弱保守黨在大選中的支持，使大選後沒有一個黨可取

得國會的大多數議席，令國會再次陷入分裂，新政府難在國會通過任何的「脫歐」方案。不過，

昨晚（１１日）法拉奇公開表示改變主意，並指不會在下月１２日的大選中挑戰保守黨議席，只

會在其他黨派的選區出選，尤其是希望奪取工黨議席，以防出現第二次「脫歐」公投。法拉奇上

述的決定，由於可使約翰遜勝出的機會大大提升，一度刺激英鎊匯價重上靠近１﹒２９美元水平

。



＊工黨勝出長遠對英鎊最有利＊



一點必須理解，如約翰遜在選舉中能大獲全勝，或許可解決英國在「脫歐」問題上一直處於

拖拉情況。但「脫歐」後，英國還要面對相當多的問題，如要與歐盟即時談判「脫歐」後英國貨

物日後進入歐盟單一市場的關稅問題，也要面對蘇格蘭有機會「脫英」的問題。而當大選塵埃落

定，也不排除英倫銀行也會因應現今英經濟的弱勢要作即時減息。相信這一切將會一直把英鎊匯

價拖著。所以，筆者估計，如約翰遜勝出大選，一時的興奮心情或只能把英鎊抽上１﹒３０美元

水平，但料這阻力位不易破，更提防這上升只會是短暫現象。當市場重新衡量筆者提出上述的一

系列問題，英鎊的上升或很快無以為繼，甚至可能出現掉頭回落。相反，由於工黨傾向「留歐」

，而就是選擇「脫歐」也傾向留在歐盟單一市場內；所以，如工黨勝出才是最有利英鎊長遠發展

。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

