《保險智衛－余栢堅》以「年金」為退休作準備

《保險智衛》年金產品於香港保險市場已存在一段時間，然而其普及性一向不算高。今年４

月政府推行了「合資格延期年金」（ＱＤＡＰ）扣稅安排，為納稅人所繳付的合資格延期年金保

費提供稅務優惠。扣稅安排一出隨即引起了不少市民的關注，究竟這類可扣稅延期年金產品與其

他年金產品有何分別、投保時又該如何選擇？今期先為讀者講解可扣稅延期年金的基本要點。



＊何謂年金＊



年金是一種長期保險產品，一般可分為「即期年金」與「延期年金」兩類。即期年金沒有累

積期，投保人繳付保費後，隨即每月領取年金收入，較適合即將退休或已經退休的人士。延期年

金則設有累積期，投保人在特定時間內定期支付保費，讓保險公司於累積期內透過投資令金額增

長，到累積期滿後或達到保單指定的年齡時才開始領取年金收入，以分期儲蓄模式及早為退休生

活展開儲備。



＊合資格延期年金＊



合資格延期年金保單須符合由保險業監管局（保監局）發出的指引，如保費總額最少為１８

萬元、供款期最少５年、年金領取期最少１０年、年金領取人須年屆５０歲或以上才可領取年金

等，而每名納稅人就合資格延期年金保單之保費，連同強積金可扣稅自願性供款，可申請稅務扣

除的總額以每課稅年度６萬元為上限。

市場上的合資格延期年金保單所派發的每月年金金額一般可分為「保證」及「非保證」兩部

分，保監局就每月年金金額之保證部分設下限，以確保投保人可以每月得到穩定的年金收入；而

非保證部分則提供潛在的利息收入，但可能會受保險公司的投資回報或盈利等因素影響。投保人

除了可選擇於年金期內收取每月年金金額外，亦可選擇將金額繼續保留於保單內積存生息，在有

需要時才提取，或於年金期完結時一筆過收取，唯利息通常為非保證。



＊年金產品選擇多宜先貨比三家＊



現時年金產品選擇開始變得多樣化，所以投保之前應仔細了解不同計劃的內容。下一期再與

各位詳細分析投保年金的留意事項。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

