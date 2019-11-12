《匯海澤言－葉澤恆》英國經濟料受脫歐拖累，料紐元可回穩

《匯海澤言》英國第三季國內生產總值按季升０﹒３％，雖然升幅低過市場預期，但至少避

免了經濟衰退。至於按年升幅方面收窄至１％，亦是較市場預期低外，更是２０１０年以來最慢

增長。另一方面，英國脫歐黨不會在選舉中，與保守黨對戰，將有利首相約翰遜帶領保守黨爭取

更多議席。

原本英國在今年３月脫歐，但結果押後，令企業第二季的庫存出現過剩，並影響到第三季經

濟增長的反彈動力。企業投資亦受到環球經濟表現欠理想及英國脫歐令經濟放緩，第三季按年下

跌０﹒６％。脫歐黨不與保守黨在選舉中爭持，似乎暗示脫歐黨將會放鬆與保守黨的對抗，料保

守黨未來有可能與脫歐黨合作。預料英鎊兌美元短期在１﹒２７至１﹒３０５０之間上落



＊料紐西蘭央行明日減息，惟貨幣應可回穩＊



紐西蘭昨日公布的信用卡支出按月下跌０﹒２％，而按年下跌０﹒６％，較市場預期上升

０﹒４％為差。另外，當地今早公布的兩年通脹預期升１﹒８０％，較第三季的１﹒８６％升幅

，升幅出現放緩。紐西蘭央行明早將公布議息結果，市場預期央行將再減息２５點子，令現金利

率降至０﹒７５厘。惟央行今年以來持續減息息，料央行未來再減息的機會不大。預料紐元兌美

元在６３美仙有支持，後市有機會挑戰６４﹒７美仙。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

