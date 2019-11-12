中資金融股騰訊發力，港股收升１３８點報２７０６５破廿天百天線

《經濟通通訊社１２日專訊》中美簽署首階段貿議前雖出現阻滯，惟市場仍憧憬能成功簽署

，港股今早高開１３７點，重上二萬七及廿天線（約２７０２６點），報２７０６４點。其後受

本地示威活動影響，本地地產股繼續受壓，拖低恆指倒頭直插，最多挫１３２點，低見

２６７９５點。惟人民幣午後回升，離岸人民幣（ＣＮＨ）最高曾見６﹒９８９２元，中資金融

股有追捧，加上騰訊（００７００）續前炒起，港股午後發力反彈，最高曾見２７０７６點。最

終恆指收報２７０６５點，升１３８點或升０﹒５２％，破廿天線及百天線（約２６９９６點）

。主板成交６９１﹒２２億元，較上日減少逾２５﹒２％。

國企指數報１０６９１點，升７７點或升０﹒７３％。中信股份（００２６７）升

３﹒４８％，報１０﹒７元，領漲恆指成分股。

Ａ股方面，兩大指數走勢分化，上證綜指報２９１４，升４點或升０﹒１７％；深證成指報

９６７０，跌１０點或跌０﹒１１％，兩市全日成交３６５５億人幣。

重磅股方面，騰訊反彈２﹒２３％，報３３０﹒２元；友邦（０１２９９）升０﹒９４％，

報８０﹒３５元；匯控（００００５）升０﹒０８％，報５９﹒０５元；港交所（００３８８）

升０﹒４９％，報２４７﹒４元；中移動（００９４１）無升跌，報６２﹒７５元。



＊示威行動持續地產股受挫，金價受壓金股軟＊



繼昨日（１１日）網民發起的「三罷」行動後，今早續出現阻塞交通行動，本地地產股繼續

捱沽。九倉置業（０１９９７）四連跌，軟１﹒１３％，報４３﹒８５元；新世界

（０００１７）跌０﹒１８％，報１１元；太古Ａ（０００１９）跌０﹒４１％，報７２﹒３５

元；信和置業（０００８３）跌０﹒６７％，報１１﹒８２元；恆地（０００１２）跌

０﹒３９％，報３８﹒３５元。

市場憧憬中美兩國能於下月成功簽署首階段貿易協議，美股近期持續破頂令金價受壓，今日

更跌至近３個月低，黃金股集體走軟。山金（０１７８７）挫４﹒３１％，報１６元；招金

（０１８１８）滑落４﹒１％，報８﹒１８元；紫金（０２８９９）跌１﹒６９％，報２﹒９元

；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒０２％，報１０７１元。

物管股再度落鑊，新城悅服務（０１７５５）破頂，飆１１﹒１３％，報１１﹒１８元，創

上市新高；中海物業（０２６６９）同樣破頂，揚５﹒３９％，報４﹒８９元；雅生活

（０３３１９）亦創新高，走高５﹒４９％，報２５﹒９５元；奧園健康（０３６６２）彈

５﹒４４％，報６﹒４元；碧桂園服務（０６０９８）升２﹒４５％，報２７﹒１５元。



＊中國５Ｇ手機出貨數據出，手機板塊普遍造好＊



有消息指內地新版《國家醫保藥物目錄》將於下周公布結果，惟藥品股整體低走。三生製藥

（０１５３０）挫４﹒２３％，報１３﹒１４元；綠葉製藥（０２１８６）跌２﹒１７％，報

６﹒３１元；四環醫藥（００４６０）走低１﹒８５％，報１﹒０６元；中生製藥

（０１１７７）跌１﹒５７％，報１１﹒２８元，為全日最大跌幅藍籌；石藥（０１０９３）回

落０﹒４８％，報２０﹒９５元。

調查機構ＩＤＣ最新報告指，中國第三季５Ｇ手機出貨量達４８﹒５萬部，刺激手機設備板

塊急升。丘鈦科技（０１４７８）兩連跌後彈７﹒８２％，報１１﹒３元；比亞迪電子

（００２８５）走高３﹒６９％，報１４﹒６２元；瑞聲科技（０２０１８）微升０﹒５１％，

報４９﹒０５元；富智康（０２０３８）漲３﹒７７％，報１﹒１元；獲中信調高目標價的舜宇

（０２３８２）則軟０﹒８７％，報１２５﹒３元。

人民幣反彈，利好濠賭股，永利（０１１２８）揚２﹒４８％，報１７﹒３４元；銀娛

（０００２７）升１﹒４２％，報５３﹒７元；美高梅（０２２８２）升２﹒４７％，報

１２﹒４４元；新濠國際（００２００）漲２﹒１５％，報１９﹒９６元；金沙（０１９２８）

升１﹒１４％，報３９﹒８元。（ｋｓ）

