《股金豐采－涂國彬》ＶＩＸ連跌六周，觀望貿易談判

《股金豐采》恐慌指數ＶＩＸ在今年表現反覆，單日上漲或下跌一兩成是常態，但相對去年

聖誕節前後的大漲大跌，現在幅度已經相當有限。



＊市場波幅有限＊



在今年５月初和８月初，ＶＩＸ分別增強動能，隨後回吐漲幅，均受到和貿易戰相關的負面

消息和經濟增速放慢的擔憂影響。８月初ＶＩＸ甚至逼近２５水平，隨後又經過一段調整，直到

１０月初受到疲弱歐美製造業數據以及對貿易戰擔憂刺激，ＶＩＸ再次突破２０水平，不過從

１０月下旬開始跌回１５水平下方，並至今保持下去。

一方面是地緣政治風險回落，中美貿易談判有樂觀進展，首階段協議有望得以簽署，而「脫

歐」談判見曙光，另一方面是美國經濟數據沒有月初公布的那麼疲弱，且大部分財報表現均好於

預期。



＊風險胃納回升＊



這就令投資者鬆了一口氣，不再那麼擔憂，市場氣氛明顯改善，ＶＩＸ已經連續回落六周，

纍積了三成的跌幅。在此期間，風險資產獲得支持，美股不斷創歷史新高，大宗商品反彈，金銀

則從１１月開始有明顯的回落。

不過，從上周末開始傳來貿易談判的壞消息。早前中美雙方同意分階段取消關稅，但特朗普

否認了這一點。加上彭博可能參加總統大選，這有令談判結果有新的變數。但是ＶＩＸ并沒有太

大的反彈，的確在１１月１１日上漲５﹒１４％，但也遠在１５水平下方。今年還剩不到兩個月

，密切關注貿易談判是否有進一步消息，以及全球經濟狀況，兩者左右了市場情緒，影響了各類

資產價格。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

