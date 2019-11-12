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即市新聞

12/11/2019 15:00

《股金豐采－涂國彬》ＶＩＸ連跌六周，觀望貿易談判

　　《股金豐采》恐慌指數ＶＩＸ在今年表現反覆，單日上漲或下跌一兩成是常態，但相對去年
聖誕節前後的大漲大跌，現在幅度已經相當有限。
　
＊市場波幅有限＊
　
　　在今年５月初和８月初，ＶＩＸ分別增強動能，隨後回吐漲幅，均受到和貿易戰相關的負面
消息和經濟增速放慢的擔憂影響。８月初ＶＩＸ甚至逼近２５水平，隨後又經過一段調整，直到
１０月初受到疲弱歐美製造業數據以及對貿易戰擔憂刺激，ＶＩＸ再次突破２０水平，不過從
１０月下旬開始跌回１５水平下方，並至今保持下去。
　　一方面是地緣政治風險回落，中美貿易談判有樂觀進展，首階段協議有望得以簽署，而「脫
歐」談判見曙光，另一方面是美國經濟數據沒有月初公布的那麼疲弱，且大部分財報表現均好於
預期。
　
＊風險胃納回升＊
　
　　這就令投資者鬆了一口氣，不再那麼擔憂，市場氣氛明顯改善，ＶＩＸ已經連續回落六周，
纍積了三成的跌幅。在此期間，風險資產獲得支持，美股不斷創歷史新高，大宗商品反彈，金銀
則從１１月開始有明顯的回落。
　　不過，從上周末開始傳來貿易談判的壞消息。早前中美雙方同意分階段取消關稅，但特朗普
否認了這一點。加上彭博可能參加總統大選，這有令談判結果有新的變數。但是ＶＩＸ并沒有太
大的反彈，的確在１１月１１日上漲５﹒１４％，但也遠在１５水平下方。今年還剩不到兩個月
，密切關注貿易談判是否有進一步消息，以及全球經濟狀況，兩者左右了市場情緒，影響了各類
資產價格。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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