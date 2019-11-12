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12/11/2019 08:28

【駐京專電】劉鶴會見證監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院副總理劉鶴１１日會見來京出席證
監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓。劉鶴表示，剛剛閉幕的中共十九屆四中全會明確提出，
要加強資本市場基礎制度建設。此次顧問委員會會議召開具有很強針對性，希望委員們發揮專業
優勢，為中國資本市場深化改革開放建言獻策。
　　顧問委員會主席霍華德．戴維斯和委員們就完善公司治理、吸引長期資本和機構投資者、處
理好開放和監管關係等提出了相關建議。

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