【駐京專電】劉鶴會見證監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院副總理劉鶴１１日會見來京出席證

監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓。劉鶴表示，剛剛閉幕的中共十九屆四中全會明確提出，

要加強資本市場基礎制度建設。此次顧問委員會會議召開具有很強針對性，希望委員們發揮專業

優勢，為中國資本市場深化改革開放建言獻策。

顧問委員會主席霍華德．戴維斯和委員們就完善公司治理、吸引長期資本和機構投資者、處

理好開放和監管關係等提出了相關建議。

