【駐京專電】國資委加大央企股權激勵力度，四方面做出完善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國資委１１日印發做好中央企業控股上市

公司股權激勵工作有關事項的通知，《通知》強化正向激勵導向，加大授權放權力度，在推動落

實中央企業集團主體責任的同時，進一步明確股權激勵實施的規範性要求。文件分別從科學制定

股權激勵計劃、完善股權激勵業績考核、支持科創板公司實施股權激勵、健全股權激勵管理體制

等四方面做出完善。



＊提高科創公司權益授予數量佔比＊



國資委有關負責人指出，《通知》對中央企業控股上市公司股權激勵對象、激勵方式、權益

授予數量、授予價格、股權激勵收益分別做出進一步的規範，以加大股權激勵力度。一是提高授

予數量佔比。將科技創新型上市公司首次實施股權激勵計劃授予的股票數量從總股本的１％提高

至３％，重大戰略轉型等特殊需要的上市公司兩個完整年度內累計授予數量放寬至５％。二是提

高權益授予價值。將董事、高級管理人員股權激勵權益授予價值佔授予時薪酬總水平的比例統一

提升至４０％。三是不再調控股權激勵對象實際獲得的收益。

負責人指出，為鼓勵中央企業控股科創板上市公司實施股權激勵，《通知》基本完全遵循科

創板上市規則，允許將持股５％以上的核心骨幹人才納入激勵範圍，支持尚未盈利的上市公司實

施股權激勵，允許限制性股票的授予價格低於公平市場價格的５０％。同時，為維護股東權益、

防止國有資產流失，《通知》對兩方面的特殊情形有針對性地提出了補充要求。一是限制性股票

授予價格低於公平市場價格的５０％時，應適當延長股票解鎖期限。二是尚未盈利的公司實施股

權激勵時，應當在股票授予價格、權益生效比例等方面做出相應的限制性規定。



＊只審核股權激勵整體計劃，不再審批分期實施方案＊



負責人指出，《通知》一個很大的特點就是體現職能轉變要求，加大對中央企業授權放權

。一是明確中央企業集團對所屬各級控股上市公司股權激勵工作負主體責任，負責指導所屬各級

控股上市公司規範實施股權激勵。二是要求國有控股股東在上市公司實施股權激勵過程中，要按

照公司治理程序和資本市場信息披露規範依法依規履職。三是明確提出國資委只審核股權激勵整

體計劃，不再審批分期實施方案，分期實施方案的審核把關職責由中央企業集團履行。上市公司

年度報告批露後，中央企業集團負責將每期股權激勵實施情況報告國資委。

