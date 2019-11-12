《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，中國面臨的問題與海
外仍大有不同，中國目前不面臨通縮壓力，且仍有財政空間，因此積極的財政政策仍是第一考量
，而貨幣政策則起到輔助性作用。
盛松成又稱，貨幣政策不應該放水，但仍有結構調整的必要。比起降準，降低ＭＬＦ（中期
借貸便利）或ＬＰＲ（貸款報價利率）利率更有助降低實體融資成本。他還指，目前房地產調控
政策已恰到好處，但不宜進一步大幅收緊。（ｃｔ）
12/11/2019 08:54
【數據解讀】盛松成：貨幣政策不應放水，降政策利率比降準更有效
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，中國面臨的問題與海
外仍大有不同，中國目前不面臨通縮壓力，且仍有財政空間，因此積極的財政政策仍是第一考量
，而貨幣政策則起到輔助性作用。
盛松成又稱，貨幣政策不應該放水，但仍有結構調整的必要。比起降準，降低ＭＬＦ（中期
借貸便利）或ＬＰＲ（貸款報價利率）利率更有助降低實體融資成本。他還指，目前房地產調控
政策已恰到好處，但不宜進一步大幅收緊。（ｃｔ）
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