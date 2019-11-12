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12/11/2019 08:54

【數據解讀】中證報：逆周期調節力度或將加大，年末仍存降準可能

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地１０月新增人民幣貸款６６１３億元（人民幣．下同），
較上月的１﹒６９萬億元增長明顯放緩，也遠低市場預期的８０００億元，同比少增３５７億元
，創出２０１７年１２月以來最低。而廣義貨幣（Ｍ２）餘額按年增長８﹒４％，增速與上月末
持平。
　　《中國證券報》頭版評論文章稱，監管部門或進一步加大逆周期調節力度，年底前後仍存在
降準的可能，年底前Ｍ２、社融和信貸增速有望上行。
　　文章引述交通銀行首席經濟學家連平表示，Ｍ２增速相對平穩體現了當前貨幣政策在流動性
供給端相對穩健的調控策略。盡管當前為助力經濟企穩，有加大逆周期調節力度的必要，但發力
更應針對信用端。降低企業負擔、增加企業盈利預期、提升再投資意願和融資需求等信用端的政
策，在未來一段時間的邊際效果可能優於單純地偏鬆調節貨幣政策「變量」。
　　展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，監管部門將進一步加大逆周期調節力度，預
計１１月２０日１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價將恢復小幅下行態勢，年底前後仍存在
降準可能。此外，針對制造業、基建領域，以及民營、小微企業的定向滴灌政策還會持續發力。
四季度定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）出現延期，但最終缺席的可能性不大。年底前Ｍ２、社融
和信貸增速仍有望上行。（ａｃ）

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