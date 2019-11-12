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即市新聞

12/11/2019 09:23

【數據解讀】長城證券：實體經濟下行壓力大，人幣新增貸近兩年低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》１０月份新增人民幣貸款創２０１７年１２月份以來的新低，
長城證券首席債券分析師吳金鐸認為，人幣貸款與上月相比差不多相當於打了三折，大幅低於預
期，是基本反映了很差的金融數據。
　　數據走弱主要原因在於：１﹒當前實體經濟面臨較大下行壓力，使得人民幣貸款需求下降。
工業增加值和製造業景氣度下滑，基建和地產數據都未明顯改善，供需均弱，是人民幣貸款需求
下滑的主因。
　　２﹒１０月以來貨幣政策中性偏緊。１０月盡管有ＭＬＦ調降５個基點，但多次公開市場操
作落空，ＴＭＬＦ缺席，以及ＬＰＲ未調降，顯示資金面偏緊。從資金價格看，１０月押式回購
利率Ｒ００７和存款類機構質押式回購加權利率ＤＲ００７同比環比均上升。資金面偏緊加上資
金價格變貴一定程度抑制了貨幣需求。資金價格上升影響更明顯的是短期貸款。本月企業和居民
短期貸款下滑較大，中長期貸款相對平穩。
　　３﹒引起央行貨幣政策偏謹慎的原因主要是豬通脹。９月ＣＰＩ突破３％以後１０月又跳升
到３﹒８％，引起債市和股市超調。目前工業高頻數據邊際好轉，四季度信貸數據或略有改善。
豬通脹已被充分預期，當前逆周期調節和降成本相對於豬通脹壓力更重要。預計年內ＬＰＲ還有
１０ＢＰ左右下調空間。同時年內還可能繼續有針對貨幣政策傳導渠道進行修補的定向措施，如
定向降準、ＴＭＬＦ和其它定向措施。（ｃａ）

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