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12/11/2019 10:25

【數據解讀】中信證券：社融增速處平台期，料本月ＬＰＲ利率下降

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中信證券發布研報點評１０月金融數據。研報指出，由於１０
月有黃金周假期影響，傾向將９月與１０月數據合併觀測。因此，則整體社融及信貸結構仍然穩
定，維持社融增速處於「平台期」的判斷。
　　研報預計本月ＬＰＲ利率將有所下降，幅度在５－１０個基點。另一方面，短期受豬肉價格
影響，ＣＰＩ仍然高企，在利率層面年內央行將較難有進一步調降動作，下一次利率降低的窗口
或在明年二季度。（ｃａ）

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