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12/11/2019 11:26

【數據解讀】商務部：首十月進出口總額超２５萬億，外貿穩中提質

　　《經濟通通訊社１２日專訊》商務部外貿司負責人１２日介紹２０１９年１－１０月中國對
外貿易情況指出，外貿發展穩中提質。首１０月中國進出口總額２５﹒６３萬億元（人民幣．下
同），增長２﹒４％。貿易順差２﹒３５萬億元，擴大４２﹒３％。從國際比較看，根據ＷＴＯ
最新數據，前８個月，中國進出口增速高於全球主要經濟體平均增速。
　　下一步，商務部將堅持穩中求進工作總基調，下更大力氣穩預期穩信心穩企業，促進貿易高
質量發展。（ｃａ）

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