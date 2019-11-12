【數據解讀】商務部：首十月進出口總額超２５萬億，外貿穩中提質

《經濟通通訊社１２日專訊》商務部外貿司負責人１２日介紹２０１９年１－１０月中國對

外貿易情況指出，外貿發展穩中提質。首１０月中國進出口總額２５﹒６３萬億元（人民幣．下

同），增長２﹒４％。貿易順差２﹒３５萬億元，擴大４２﹒３％。從國際比較看，根據ＷＴＯ

最新數據，前８個月，中國進出口增速高於全球主要經濟體平均增速。

下一步，商務部將堅持穩中求進工作總基調，下更大力氣穩預期穩信心穩企業，促進貿易高

質量發展。（ｃａ）

