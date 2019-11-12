【ＦＯＣＵＳ】雙１１成交破紀錄，新消費來勢洶洶

【ＦＯＣＵＳ】盛傳將於本月最後一周回歸港股的阿里巴巴再添贈興，第１１個「天貓雙

１１全球狂歡節」，毫無懸念地以２６８４億元人民幣（約３８４億美元）單日總成交額

（ＧＭＶ），刷新紀錄高點。

加上對手京東「１１﹒１１全球好物節」累計下單金額亦錄高達２０４４億元，足顯內地「

剁手（即網購者）」一族驚人消費潛力之餘，數據反映的大趨勢－－她世代、９５後崛起、零售

業數字化轉型……不可不察。



＊單日成交甩「黑五」，「她」和「９５後」發威＊



阿里年度招牌盛事－－天貓雙１１，今年進入第１１個。據其周二（１２日）凌晨公布，總

成交額按年增２５﹒７％至２１３５億元人民幣（約３８４億美元）新高；成交過億品牌數達２

９９個，按年增６２個。

自２０１６年即已反超美國「黑色星期五」成交規模的阿里，今年的差距再擴大。按去年「

黑五」成交總額２９０億美元計，天貓雙１１的單日表現已超越前者５日總和；而競爭對手京東

也不甘人後，其同日舉行的「全球好物節」亦以２９２億美元下單金額跑贏「黑五」。

內地消費品零售增速徘徊８％以下的ＳＡＲＳ後低位之際，雙１１成交額增速雖較去年放緩

，但仍足顯「剁手」一族驚人消費潛力；從廣東、江蘇、浙江、上海、山東分列成交額

Ｔｏｐ５地區看，亦另類折射各省市經濟實力。

此外，面膜、彩妝、美容工具躋身進口商品品類成交額Ｔｏｐ５，再證馬雲當年那句「感謝

敗家的女人」所提示的「她世代」；而今年首次參加雙１１的考拉海購（９月獲阿里收購），９

５後用戶同比增４６％，消費額增速更是９０後的４倍。



＊「人」替代「貨」成中心，購物天堂亟需數字化＊



值得一提的是，跟馬雲時期的阿里全力進軍「新零售」相比，接棒的張勇正以數字化布局「

新消費」。據淘寶天貓總裁蔣凡透露，今年雙１１約有１１６０家品牌升級至「天貓２﹒０

」，帶動進店消費者按年增長五成，反映新消費力量重構人、貨、場。

所謂「天貓２﹒０」，是阿里６月發布的長遠營銷戰略部署計劃之一，核心是從以「貨品」

為中心運營全面轉向以「消費者」為中心運營。具體策略包括粉絲╱會員運營；人群精細化；利

用ＡＲ、ＡＩ、３Ｄ技術令購物場景更真實、更智能，最終以好玩好用創造新需求。

其中一大新玩法即是品牌直播，由主播甚至品牌高層進行商品介紹，並以倒計時方式將商品

上架，營造面對面購物和拼搶氛圍。數據顯示，雙１１當天，淘寶直播帶來的成交接近

２００億，超過１０個直播間引導成交過億元。

面對內地來勢洶洶的網購熱潮，以「購物天堂」自居的香港，零售業數字化轉型已刻不容緩

。５年之內，遍布港九的Ｓｈｏｐｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ和名店將是怎樣一番景象，危與機，充

滿遐想。

