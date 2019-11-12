《投資筆記－黃子燊》經濟環境不利打工一族，投資自保切合時宜

《投資筆記》不論環球經濟及本地社會，近日均亂象紛呈。如過往一年有在投資市場打滾的

投資者，想必會感嘆在「政治綁架經濟，經濟綁架股市」的情況下，爭取回報變得著實不容易。

然而，綜觀宏觀趨勢，目前環境其實頗為不利於工薪一族（下文簡稱「打工仔女」），故此即使

投資變得不容易，還是有努力嘗試的價值。



＊七八十年代宏觀環境有利「打工仔女」＊



在談為何今天環境不利受薪階級前，不如先和讀者談一下，有利「打工仔女」的七十至八十

年代。為甚麼這個年代相對有利於「打工仔女」呢？原因很簡單－「經濟高增長，錢值錢」。就

（ｉ）「高增長」：「打工仔女」收入的來源主要便是工資，而工資的增長取決於市場對勞動力

的渴求程度。七十至八十年代世界以至香港均處於經濟高速增長期，市場整體不斷擴張，企業自

然有不斷增聘人手的需求；另一方面，由於市場高速擴大，各行各業格局未定，企業自然願意出

高價招聘人才去搶佔江山，搶佔行業龍頭位置；在這兩重效應下，「打工仔女」的工資便可以有

高增長（即加薪快）。而就（ｉｉ）「錢值錢」，一般「打工仔女」的主要收入來源是工資（即

現金），儲蓄到一定程度才會考慮購買資產。而在七八十年代，由於利率高（學術角度即是現金

的價格貴），「打工仔女」「出糧」後，即使不投資（不買樓亦不買股票），只放在銀行做定期

存款，亦有不俗回報，加上高利率一定程度上壓抑了資產價格，這情況下，金錢的購買力便不會

被通脹和資產價格升幅過度侵蝕，由於「人工增速快，金錢購買力跌速慢」，一般「每月袋人工

」的「打工仔女」亦因此能過上不俗日子。



＊金融海嘯後「打工仔女」處於不利位置＊



然而，目前的環境正好相反，是處於「經濟低增長，錢不值錢」的年代。就（ｉ）「低增長

」，自２００８年金融海嘯後，全球多個經濟體均處於低增長，只有美國稍為好點，但仍脫離不

了低增長的區間。在這情況下，「打工仔女」的工資增長自然相對不樂觀。另一方面，由於環球

高增長時代已過，大部分的行業板塊格局均已定型，企業亦無需像以往般激烈競爭人才，在此雙

重效應下，在現今時代「打工仔女」的工資增長幅度自然稍遜。而就（ｉｉ）「錢不值錢」方面

，由於目前環球處於低息環境，錢放在銀行本身已不能生錢，加上全球央行均採取偏鬆貨幣政策

－歐日央行均在擴大資產負債表（通俗點說即「印錢」），美國亦停止收縮資產負債表，並短期

透過公開市場操作（ＯＭＯ）重新擴表，這些舉動更令資產價格出現通脹，及令貨幣相對資產的

購買力貶值。在這情況下，「人工增速慢，金錢購買力跌速快」，以每月工資（現金流）作為主

要收入的「打工仔女」自然處於相對不利的位置了。



＊現金換成資產當今環境下的出路＊



在這個情況下，哪類型的人最為受惠呢？那就是資產持有者了。貨幣供應的增加及利率的降

低，兩者均有利於支撐甚至推高資產價格，而只要資產價格維持高位，資產持有者又可以資產作

押，套出現金去購入其他資產，繼續增值或套息，只要央行寬鬆貨幣政策不止，相關遊戲便可以

繼續進行下去。正因如此，掌握投資並將現金轉換成資產，實在是十分重要了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

