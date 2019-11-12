《股壇解碼－戴名》美股天堂與地獄；保利置業（１１９）欠缺增長

《股壇解碼》上周市場傳聞中美將於短期內落實並取消關稅，道指受消息刺激破頂橫行，收

盤報２７６８１點，可惜特朗普隨即在周末澄清美方並沒有承諾在首輪貿易協議簽定後減免對華

關稅，意味著貿易協議只要一天不全面落實都不會撤回對華商品加徵關稅的行為，中方試圖透過

分階段達成貿易協議來換取美方提前解除對華商品加徵關稅的希望落空，雖然特朗普聲稱對達成

協議抱有樂觀態度，但中美雙方短期內能達成協議的機會相信並不如特朗普口中說得簡單，早前

的標指期權３０５０點好倉的平倉動作已大致完成，投資者對美股短期後市不宜抱樂觀看法。



＊前路茫茫＊



約翰遜一方面提前大選另一方面堅持「脫歐」，對通過「脫歐」方案是志在必得，雖然歐盟

願意給予英國延後「脫歐」限期，但態度依然強硬，相信約翰遜的強勢並不能為英國在「脫歐」

談判桌上拿到明顯好處，反之帶給市場的是更多的不確定，利淡歐盟和英國的未來經濟走向，投

資者應趁近期歐元匯價反彈減倉。



＊面對現實＊



從國內剛公報的ＣＰＩ和ＰＰＩ數據顯示，９月份食品價格和非食品價格的背馳走勢繼續擴

大，受豬肉價格上漲所帶動，最新的ＣＰＩ升至３％警戒線，相反工業品價格則持續下跌，數據

反映市場需求側低迷，由於９月份豬肉價格環比大漲約２０％，同比漲幅更擴大至接近７０％，

扣除豬肉價格因素後，數據顯示整體經濟已跌入通縮範圍。至於９月分的ＰＰＩ數據則同比下跌

１﹒２％，跌幅較上月擴大０﹒４個百分點，繼續創近３年新低，而ＰＰＩ的下行的證明市場整

體需求不足，中央政府將通過逆周期調節來擴大有效需求，當中包括貨幣政策上的降息降準，上

周二（５日）央行透過一年期ＭＬＦ中標利率來曲線降息就是其中一個例子，但在刺激經濟的同

時亦進一步增加人民幣的貶值壓力。



＊陰霾不散＊



上周恆生指數借外圍利好消息刺激下上試２７９００點，可惜受特朗普對關稅的澄清所影響

，恆指未能更上一層樓達到原先預期的２８２００點位置，相反走勢上出現後勁不繼。投資者要

留意熊證街貨重倉區在２８０００點，不排除會出現小反彈至２８０００點再掉頭向下，相信大

市將缺乏上升動力支持，恆指短期走勢將持續走軟，預期下跌支持位在２５４００點。在

２０１５年中國恆大（０３３３３）為了加速發展，在全國範圍內推出無理由退房政策，近日廣

東肇慶市鼎湖區住房和城鄉建設局就發信要求恆大名下的肇慶恆大鼎湖豪庭為維權業主全額退房

退款，相信中國恆大其他的項目都有可能出現相同情況，投資者暫時不宜沾手。



＊股票簡評＊



保利置業集團（００１１９）主要在中國從事物業投資、物業發展和管理、酒店營運和相關

服務，製造和銷售數碼光碟，其他項目投資。集團的最終控股公司為中國國有企業中國保利集團

。由於控股公司為國企的原故，保利置業集團在融資方面佔有優勢，相比其他國內民企的融資成

本都要低，雖然如此，但超過７０％的淨負債率也是風險所在，加上集團手上項目主要在一二線

城市，受各種房地產政策影響的幅度亦較大，而且近年的銷售沒明顯增長，撇除房價上升因素，

相信總銷售面積的增長應該是差強人意。派息比率偏低也是股價的致命傷，在眾多地房地產上市

公司之中，２０％的派息比率一點都不吸引，加上受到母公司在業務範圍劃分上的限制，經營策

略偏保守也是一個股價缺乏大升的原因。投資者現價不宜買入，可待股價回調至２﹒３附近再行

部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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