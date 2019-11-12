《國企紅籌》馬鋼（００３２３）母公司要約，獲近５２％Ｈ股接納

《經濟通通訊社１２日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）指，有關寶

鋼香港向股東提出要約建議，共獲約８﹒９６億股Ｈ股接納要約，相等於已發行總股本約

１１﹒６４％及已發行Ｈ股總數約５１﹒７３％。

該集團指，經計及接納股份、要約人及其一致行動人士擁有之股份，擁有約４４﹒０３億股

，包括約３５﹒０６億股Ａ股及約８﹒９６億股Ｈ股，佔總股本約５７﹒１８％，公眾持股量約

４２﹒８２％。至於寶鋼香港按每股要約價Ｈ股２﹒９７元計，所購Ｈ股總現金代價約

２６﹒６２億元。（ｗｈ）

