《經濟通通訊社１２日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）指，有關寶
鋼香港向股東提出要約建議，共獲約８﹒９６億股Ｈ股接納要約，相等於已發行總股本約
１１﹒６４％及已發行Ｈ股總數約５１﹒７３％。
該集團指，經計及接納股份、要約人及其一致行動人士擁有之股份，擁有約４４﹒０３億股
，包括約３５﹒０６億股Ａ股及約８﹒９６億股Ｈ股，佔總股本約５７﹒１８％，公眾持股量約
４２﹒８２％。至於寶鋼香港按每股要約價Ｈ股２﹒９７元計，所購Ｈ股總現金代價約
２６﹒６２億元。（ｗｈ）
12/11/2019 08:08
《國企紅籌》馬鋼（００３２３）母公司要約，獲近５２％Ｈ股接納
《經濟通通訊社１２日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）指，有關寶
鋼香港向股東提出要約建議，共獲約８﹒９６億股Ｈ股接納要約，相等於已發行總股本約
１１﹒６４％及已發行Ｈ股總數約５１﹒７３％。
該集團指，經計及接納股份、要約人及其一致行動人士擁有之股份，擁有約４４﹒０３億股
，包括約３５﹒０６億股Ａ股及約８﹒９６億股Ｈ股，佔總股本約５７﹒１８％，公眾持股量約
４２﹒８２％。至於寶鋼香港按每股要約價Ｈ股２﹒９７元計，所購Ｈ股總現金代價約
２６﹒６２億元。（ｗｈ）
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