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12/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒２億人幣，買美團騰訊沽中生中興

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上周五（８日）美國總統特朗普表示未同意取消對中國商品加
徵的關稅，加上本港社會事件惡化，且內地物價數據令市場憂慮面臨滯脹，港股低開２９０點報
２７３６１後，隨Ａ股跌幅擴大，最低見２６８３０挫８２１點，最終收市瀉７２４點或
２﹒６２％，報２６９２６點，失守二萬七關口，亦失十天線（約２７２８０點）、廿天線（約
２６９９８點）、百天線（約２７０１０點）、２５０天線（約２７４２３點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒２３億元人民幣增１倍。北水淨買入最多的個股依次是
美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的
依次是中國生物（０１１７７）、中興通訊（００７６３）、融創中國（０１９１８）。
　　主板成交８６５﹒６１億元增加逾８﹒６％。其中港股通成交１２１﹒２１億元，佔總成交
１４％。

＊騰訊業績前北水續買貨＊

　　美團上周雖未被「染藍」成為恆指成分股，但仍是北水心頭好，昨日（１１日）北水淨買入
２﹒６億元。美團收報９１﹒３５元，挫３﹒４４％。
　　騰訊本周三（１３日）將公布季度業績，有北水看好力撐，淨買入３﹒６億元。騰訊收跌
１﹒２８％，報３２３元。
　　另外，石藥（０１０９３）昨日（１１日）突獲北水支持，淨買入１﹒２億元。石藥收報
２１﹒０５元，升０﹒４８％，為唯一上升的恆指成分股。反而國指「新貴」中生製藥被北水淨
沽出８８６０萬元。中生製藥收報１１﹒４６元，挫２﹒８８％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．７５　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．６５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．６１　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　１．２５　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　１．２４　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國生物（０１１７７）　　　　　－０．８９　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．８８　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．７８　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．３２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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