【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０﹒２億人幣，買美團騰訊沽中生中興

《經濟通通訊社１２日專訊》上周五（８日）美國總統特朗普表示未同意取消對中國商品加
徵的關稅，加上本港社會事件惡化，且內地物價數據令市場憂慮面臨滯脹，港股低開２９０點報
２７３６１後，隨Ａ股跌幅擴大，最低見２６８３０挫８２１點，最終收市瀉７２４點或
２﹒６２％，報２６９２６點，失守二萬七關口，亦失十天線（約２７２８０點）、廿天線（約
２６９９８點）、百天線（約２７０１０點）、２５０天線（約２７４２３點）。
按額度計算，北水全日淨流入２０﹒２３億元人民幣增１倍。北水淨買入最多的個股依次是
美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的
依次是中國生物（０１１７７）、中興通訊（００７６３）、融創中國（０１９１８）。
主板成交８６５﹒６１億元增加逾８﹒６％。其中港股通成交１２１﹒２１億元，佔總成交
１４％。
＊騰訊業績前北水續買貨＊
美團上周雖未被「染藍」成為恆指成分股，但仍是北水心頭好，昨日（１１日）北水淨買入
２﹒６億元。美團收報９１﹒３５元，挫３﹒４４％。
騰訊本周三（１３日）將公布季度業績，有北水看好力撐，淨買入３﹒６億元。騰訊收跌
１﹒２８％，報３２３元。
另外，石藥（０１０９３）昨日（１１日）突獲北水支持，淨買入１﹒２億元。石藥收報
２１﹒０５元，升０﹒４８％，為唯一上升的恆指成分股。反而國指「新貴」中生製藥被北水淨
沽出８８６０萬元。中生製藥收報１１﹒４６元，挫２﹒８８％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ３．７５
騰訊控股（００７００） ２．６５
工商銀行（０１３９８） １．６１
石藥集團（０１０９３） １．２５
藥明生物（０２２６９） １．２４
淨沽出最多港股：
中國生物（０１１７７） －０．８９
中興通訊（００７６３） －０．８８
融創中國（０１９１８） －０．７８
舜宇光學（０２３８２） －０．３２
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（ｊｔ）