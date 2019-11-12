《日入而息》國壽首十月保費收入升６％，ＥＴＦ市場將推提升措施

《今天重點》﹡中國人壽（２６２８）首十月累計保費收入按年升５﹒７７％

﹡港交所指，本港現有逾１４０隻ＥＴＦ上市，每日成交額達５０億元，計劃

在２０２０年推出更多ＥＴＦ市場提升措施，預期將有助增加市場流動性及

縮窄ＥＴＦ產品的價差

﹡澳門連續１３年派錢，永久居民獲１萬澳門元

﹡維園年宵攤位競投淡靜，最大快餐攤位成交價較去年低逾六成，超過３０個

攤檔因無人出價要收回

﹡傳阿里巴巴今日將尋求通過第二次上市聆訊，最快本周五起招股



《即日市況》﹡中資金融股騰訊發力，港股收升１３８點報２７０６５破廿天百天線



《深滬股市》﹡滬綜指早段曾失二千九，午後回穩收升０﹒１７％



《美元匯價》﹡美匯缺乏明顯方向，只宜短炒；歐元最新報１﹒１０１５╱１９，日圓最新

報１０９﹒１９╱２２



《公司業績》﹡津上精密機床（０１６５１）中期少賺５４％，派息０﹒１５元；母企中期

中國市場溢利跌５４﹒７％

﹡鳳凰衛視（０２００８）鳳凰新媒體首三季虧損擴大至逾１﹒８４億元人幣

﹡華虹半導體（０１３４７）第三季純利按年跌６﹒４％

﹡植華集團（０１８４２）首九個月收益按年跌４５﹒６％



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）因突發情況，關閉太子站及旺角站

﹡ＣＭＯＮ（０８２７８）下周二轉至主板上市

﹡康龍化成上市據報擬籌不逾４６億，引入五基礎投資者

﹡中國抗體（０３６８１）港不乏學術人才，生物公司助轉向行業研究

﹡小米雷軍稱「雙１１」銷售額６１億元，手機銷量超１０５萬台

﹡工行（０１３９８）希臘代表處正式成立，提升「一帶一路」沿線服務能力

﹡中國銀行（０３９８８）獲准設立雅典分行，習近平將出席掛牌儀式

﹡平保（０２３１８）陳心穎稱ＷｅＷｏｒｋ上市失敗，無損壹帳通估值

﹡交行（０３３２８）推新企業稅貸，貸款利率低至最優惠利率減２％

﹡恆益（０１８９４）向聯屬公司提供３０００萬元人民幣股東貸款，開發佛

山地產項目

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬購買並租回六架空中巴士Ａ３３０型飛機

﹡華領醫藥（０２５５２）治療糖尿病新藥研究結果將於今日公布

﹡德信中國（０２０１９）發行１億美元額外優先票據

﹡鄭州銀行（０６１９６）銀保監同意非公開發行最多１０億股Ａ股方案

﹡匯豐表示銀行１０年內可為客戶提供超個人化服務取代傳統零售方式

﹡達力集團（０００２９）執董陳俊望昨日逝世

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬中標引水發電系統工程施工項目，涉資

３０億元人民幣

﹡港交所（００３８８）本港現有逾１４０隻ＥＴＦ上市，每日成交額達５０

億元



《國企紅籌》﹡中國人壽（０２３２８）財政部１０％持股劃轉至社保基金

﹡新華保險（０１３３６）首１０月保費收入按年升８％至１１８３億元人幣

﹡遠洋集團（０３３７７）１０月銷售額按年升７％，每平方米均價跌１％



《神州民企》﹡興業太陽能（００７５０）與德銀訂立和解契據，以最終解決所有債權

﹡騰訊（００７００）向員工發電郵：冀用戶為本、科技向善；騰訊

《Ｃａｌｌ ｏｆ ｄｕｔｙ》１０月下載全球稱冠

﹡龍湖集團（００９６０）１０月合同銷售額按年升７９﹒５％



《中國要聞》﹡１０月豬肉出廠價每公斤４９﹒５元，同比漲１﹒６倍

﹡４３１家房企宣告破產，房企融資按月大跌６５﹒８％

﹡深圳大面積取消樓市豪宅稅，短期或刺激本地成交

﹡河北敬業集團達成收購英國鋼鐵初步協議

﹡習近平參觀一帶一路計劃下的希臘比雷埃夫斯港項目

﹡中國首三季軟件業利潤總額按年增１０﹒８％

﹡內地保險業首三季淨利潤近２８００億元，增１２３％

﹡報告指１０月理財產品收益率４﹒０２％，創３５個月低

﹡發改委表示確保供暖用氣用煤價格合理、穩定供應

﹡劉鶴稱抓緊研究制定國企改革三年行動方案

﹡人行連續第１２日停逆回購，零投放零回籠

﹡廣西對接粵港澳大灣區產業發展，與太保、萬科等合作

﹡華為牽頭的浙江鯤鵬計算產業聯盟在杭州成立

﹡商務部表示首１０月進出口總額超２５萬億，外貿穩中提質

﹡農業部表示加強生豬生產監測預警和形勢研判

﹡工信部表示１１家企業２６種產品入選再製造產品目錄

﹡民航局發布推進四型機場建設行動綱要

﹡國資委加大央企股權激勵力度，四方面做出完善

﹡最高檢表示首９月起訴非法高利放貸人數同比增３４４％；對涉及民營企業

不平等規定一律予以廢止

﹡雄安集團３０億元拿下雄安新區首宗出讓土地

﹡銀保監發布健康險管理辦法，相關細則正在制定中



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１５２０﹒３７點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱若貿然決定停止日常活動將跌入社會停擺圈套；暫未為取消區選

定死線，盡力確保公正安全進行

﹡英美皆對香港局勢表示嚴重關切，英方指暴力令人不安

﹡曾俊華等逾百名政商學界聯署籲政府力保區選順利進行

﹡發牌後違規物管公司將處以不同罰則，嚴重者可被釘牌

﹡物業管理業監管局料明年首季起實施物管發牌制度

﹡維園年宵攤位競投淡靜，最大快餐攤位成交價較去年低逾六成

﹡香港房地產投資前景膺亞太區榜尾，新加坡躍升首位

﹡深股通額度全日用６﹒７億元，陸股通結束十三日淨流入；滬股通額度全日

用４﹒３億元，陸股通淨流出１０８１萬

﹡路勁地產料全年樓價升５％



《修例風暴》﹡又一城商場表示基於安全考慮，下午二時起暫停營業

﹡理大明日繼續停課；理大校園電台：學生校董李傲然遭防暴警拉出門外毆打

；中大及理大宣布明天繼續停課

﹡港交所（００３８８）原定傍晚中環舉行的ＥＴＦ市場周年酒會延期

﹡防暴警向中大校園密集式發放橡膠子彈及催淚彈

﹡警方指今天有逾５０個地方受破壞，形容社會接近失控；警方指學校不是私

人地方，法例賦權警方進內執法

﹡外交部表示目前香港最重要的是停止暴力

﹡今期六合彩攪珠將順延至本周四舉行

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