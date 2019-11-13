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即市新聞

13/11/2019 08:06

《盤前攻略》港股今早或再失二萬七，料低走機會頗大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股小幅上揚，納指創收市新高，美國總統特朗普表示美
聯儲就減息問題猶豫不決，拖累美國經發展，並認為美聯儲應該繼續減息。個股方面，迪士尼及
默沙東分別升１﹒３５％及１﹒０１％，而埃克森美孚跌１﹒３８％，陶氏化學跌１﹒１６％。
最終道指平收報２７６９１點。納指收報８４８６點，升２１點或０﹒２６％。標指收報３０９
１點，升４點或０﹒１６％。

＊夜期輕微下挫，ＡＤＲ表現回吐＊
　
　　港股夜期收報２６９１０點，跌７２點，低水１５５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１４０點，報２６９２５點。預託證券表現回吐，騰訊升０﹒０７％
，折合港元報３３０﹒４２元。匯控跌０﹒０７％，折合港元報５９﹒０１元。中移動跌０﹒９
３％，折合港元報６２﹒１７元。友邦跌０﹒５６％，折合港元報７９﹒９元。長和跌１﹒２３
％，折合港元報７２﹒９元。中行跌０﹒８１％，折合港元報３﹒２元。國壽跌１﹒５％，折合
港元報２０﹒７３元。中海油跌０﹒６５％，折合港元報１２﹒３４元。中石化跌０﹒９７％，
折合港元報４﹒５３元。聯通跌０﹒７４％，折合港元報７﹒３１元。

＊今早本港交通混亂，料交投將會受阻＊
　　
　　本港示威活動持續，今早本港交通混亂，料交投將會受阻，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ
５０指數現報２６７０６點，跌２８５點或１﹒０６％。預料今早港股低開２００點後低走，淡
軍反撲機會大，可考慮以做淡為主。（ｕｌ）

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