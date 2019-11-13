《凱文隨筆－凱文》英國政壇百年未見之新局面

《凱文隨筆－凱文》前文提到英國「脫歐黨」主席法拉奇，上周公布派出逾６００名候選人

，競逐國會的６５０個席位。政治總是峰迴路轉，昨日（１２日），他大刀闊斧修改了競選策略

，宣布撤走半數候選人，不會與保守黨在上屆大選獲勝的選區（共３１７席）正面交鋒，換言之

，他將集中火力打擊工黨。與此同時，他也要求保守黨黨魁約翰遜作出同樣舉措，退出在上屆大

選中工黨獲勝的選區，好讓「脫歐黨」有更大的勝算。法拉奇短短兩周的舉動似已符合了「孫子

兵法」所言「故善出奇者，無窮如天地」的戰略；能否制勝，只需等一個月。



英國國會自１９２２年以來，歷屆大選不是保守黨勝，就是工黨贏；沒有例外。這次

２０１９年的大選，「脫歐黨」也許要譜寫歷史新篇章。法拉奇堅決表明這個主意是個人的自發

決定，與特朗普無關，但這位「閒來沒事幹的美國總統」兩周前透過電話在法拉奇的電台政論節

目曾建議兩人攜手合作，老先生也許就是充當一個中間人，言談之間大有「今天下英雄，唯使君

與約翰遜耳」。



被問到原先準備參選的「脫歐黨」候選人，會否感到十分失落，法拉奇曉以大義稱，作出這

項重大決定絕非易事，但這是一個「國家前途為主，政黨利益為次」的決定；他補充，當候選人

獲悉這個決定時，他們都一齊鼓掌；法拉奇就是個奇葩，有能力繪畫出這一幅奇情的畫面。



工黨方面，黨魁郝爾彬聽到有關消息後的反應是，「法拉奇、約翰遜與特朗普組成了大聯盟

，一齊來出賣英國，尤其窺覬英國的醫療系統」；堂堂黨魁用上了情緒化、又欠缺證據的指控，

高下立見。



英國政客一直在糾纏著應如何脫歐，說穿了，就是嚴重欠缺自信，不想脫歐。表面在玩民主

遊戲，實質就違背了民意，千方百計阻撓人民的決定；既然公投結果要求離開歐盟，就應該履行

人民的意願，但政客們厚顏無恥地花了逾三年時間在辯論，斤斤計較於眼前得失，凡事都有兩個

面相，「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，沒可能事事都佔盡便宜；兩位前任首相甚至建議及提出第

二次公投，圖謀改變第一次公投的結果。



英國這樣處理民意，無疑會加速民粹主義的抬頭，就造就了法拉奇這類辯才了得的人物。說

不定，大選後不久又出現政治危機，一屆政府未完成其工作又中途再舉行大選，屆時「脫歐黨」

躍身成為執政黨，像特朗普以一介商人身份擊敗整個美國精英政治管治圈子一樣，就不再是甚麼

黑天鵝現象了。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

