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即市新聞

13/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
　　本港政局動盪加劇，港股今日裂口低開３０４點後持續下挫，曾最多蒸發５８２點，低見
２６４８２點。金粵控股（０００７０）上月１８日收市後宣布五供九，於上月２１日曾急挫逾
兩成，目前則隨市乾跌７﹒１４％，報０﹒１３元。
　　另外，新創建（００６５９）於下周三（２０日）除淨，每股派末期息２９仙，但旗下新巴
城巴服務受示威影響而提供有限度服務，加上昨日有一架城巴遭焚毀，股價現挫２﹒５５％，報
１１﹒４８元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　事項　　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　　９╱１２　１１╱１２－１３╱１２　１３╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｔｔ）

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