【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１３日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

本港政局動盪加劇，港股今日裂口低開３０４點後持續下挫，曾最多蒸發５８２點，低見

２６４８２點。金粵控股（０００７０）上月１８日收市後宣布五供九，於上月２１日曾急挫逾

兩成，目前則隨市乾跌７﹒１４％，報０﹒１３元。

另外，新創建（００６５９）於下周三（２０日）除淨，每股派末期息２９仙，但旗下新巴

城巴服務受示威影響而提供有限度服務，加上昨日有一架城巴遭焚毀，股價現挫２﹒５５％，報

１１﹒４８元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金粵控股（０００７０） 五供九， ９╱１２ １１╱１２－１３╱１２ １３╱１

供股價１２仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

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