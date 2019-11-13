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13/11/2019 08:27

【交通消息】九巴４６條線提供服務，新巴城巴４７條線提供服務

　　《經濟通通訊社１３日專訊》九巴公布，現時九巴及龍運巴士共有４６條路線維持有限度服
務，其餘路線服務暫停。
　　九巴方面，改道行走的路線包括：３Ｄ、２９Ｍ、５４、６１Ｍ、６４Ｋ、６９Ｍ、９８Ａ
、２１１Ａ、２３８Ｍ、２６５Ｍ、２６９Ｍ。
　　路線正常包括３Ｍ、７Ｍ、１２、３１Ｍ、３２Ｍ、３４Ｍ、３６Ｍ、３７Ｍ、３９Ｍ、５
７Ｍ、５８Ｍ、５９Ｍ、６６Ｍ、６７Ｍ、６８、６８Ｆ、６８Ｍ、２１３Ｍ、２１３Ｓ、２３
４Ａ、２３４Ｂ、２３５Ｍ、２４９Ｍ、２５１Ａ、２５１Ｂ、２９８Ｅ。
　　龍運方面，改道行走的路線包括：Ａ３３Ｘ、Ａ３６、Ａ３７、Ａ４３、Ｓ６４。路線正常
包括：Ａ３８及Ｒ８。
　　新巴城巴方面，現時４７條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。有限度服務路線包括
：８Ｘ、９、１０、１４、１５、１９、２７、３８、４１Ａ、４２、４３Ｍ、４８、７０、７
２、７３、７８、８５、９０、９４Ａ、９５、９５Ｃ、９６、９７Ａ、９８、１１６、５９２
、５９５、７８８、７８９、９３０、９３０Ａ、９３０Ｘ、９６２、９６２Ｂ、Ａ１０、Ａ１
１、Ａ２１、Ａ２９、Ｂ３、Ｂ３Ａ、Ｂ５、Ｅ１１、Ｅ１１Ｓ、Ｒ８、Ｓ５２、Ｓ５２Ａ、Ｓ
５６。（ｋｓ）

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