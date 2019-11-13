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13/11/2019 11:10

《地區經濟》新西蘭央行意外維持利率不變，紐元現漲逾１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》新西蘭央行維持利率於１％不變，市場原預期會減息四分一厘
。議息結果公布後，紐元兌美元現升１﹒２％，報０﹒６４０３美元。
　　新西蘭央行行長Ａｄｒｉａｎ　Ｏｒｒ表示，委員會討論維持利率及減息兩個方案的利弊後
，最終認為在過去一年內減息數次所帶來的效果仍需時發揮。
　　央行在今年８月意外地減息半厘，隨後經濟數據表現一直好壞參半。央行周二公布的通脹調
查報告顯示，兩年後通脹預期已經從上次估計的１﹒８６％降至１﹒８％，顯示８月的減息行動
未能刺激通脹預期。（ｍｎ）

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