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即市新聞

13/11/2019 09:47

本港政局動盪持續，港股現挫５１５點報２６５４９，失五十天線

　　《經濟通通訊社１３日專訊》昨日有大批警察擅闖香港中文大學肆意投擲催淚彈，令示威活
動再次升溫，加上美國總統特朗普否認取消關稅，但又同時提及兩國貿易談判進展順利，港股今
早低開，報２６７６１點，已是半日最高位，其後多隻重磅股捱沽，港股跌幅現擴至５１５點或
１﹒９１％，報２６５４９點，失守５０天線（２６６４０點），主板成交１２８﹒９８億元。
國企指數報１０５１９，下跌１７１點或下跌１﹒６０％。　　
　　上證綜指報２９０２，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交２５３﹒２４億元人民幣。
　　深成指報９６３６，下跌３３點或下跌０﹒３４％，成交３７１﹒８５億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５８﹒１５元　　　下跌１﹒５２％
　　港交所　（００３８８）　　２４１﹒６０元　　　下跌２﹒３４％
　　騰訊控股（００７００）　　３２７﹒８０元　　　下跌０﹒７３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２２元　　　下跌１﹒４３％
　　中國移動（００９４１）　　　６１﹒２５元　　　下跌２﹒３９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒８５元　　　下跌３﹒１１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６２元　　　下跌１﹒５８％
　　中國平安（０２３１８）　　　９０﹒８５元　　　下跌１﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ＴＴ）

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