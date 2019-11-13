本港政局動盪持續，港股現挫５１５點報２６５４９，失五十天線

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日有大批警察擅闖香港中文大學肆意投擲催淚彈，令示威活

動再次升溫，加上美國總統特朗普否認取消關稅，但又同時提及兩國貿易談判進展順利，港股今

早低開，報２６７６１點，已是半日最高位，其後多隻重磅股捱沽，港股跌幅現擴至５１５點或

１﹒９１％，報２６５４９點，失守５０天線（２６６４０點），主板成交１２８﹒９８億元。

國企指數報１０５１９，下跌１７１點或下跌１﹒６０％。

上證綜指報２９０２，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交２５３﹒２４億元人民幣。

深成指報９６３６，下跌３３點或下跌０﹒３４％，成交３７１﹒８５億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒１５元 下跌１﹒５２％

港交所 （００３８８） ２４１﹒６０元 下跌２﹒３４％

騰訊控股（００７００） ３２７﹒８０元 下跌０﹒７３％

建設銀行（００９３９） ６﹒２２元 下跌１﹒４３％

中國移動（００９４１） ６１﹒２５元 下跌２﹒３９％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒８５元 下跌３﹒１１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６２元 下跌１﹒５８％

中國平安（０２３１８） ９０﹒８５元 下跌１﹒６８％

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（ＴＴ）

