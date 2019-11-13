《經濟通通訊社１３日專訊》嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴（０６１８６）今日首掛，收報
７﹒４４元，較招股價７﹒５元低０﹒８％。以每手１０００股，不計手續費，每手蝕６０元。
該股今早開市即失守招股價，報７﹒２７元，未幾一度重上招股價以上水平，全日高見
７﹒５１元，但受市況不穩拖累，午後最低曾見７﹒０６元，低招股價近６％。
該股公開發售部分超額認購１２﹒１４倍，一手中籤率６５％，認購１０手始穩奪１手。
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13/11/2019 16:08
【新股掛牌】中國飛鶴首掛收報７﹒４４元，低招股價不足１％
《經濟通通訊社１３日專訊》嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴（０６１８６）今日首掛，收報
７﹒４４元，較招股價７﹒５元低０﹒８％。以每手１０００股，不計手續費，每手蝕６０元。
該股今早開市即失守招股價，報７﹒２７元，未幾一度重上招股價以上水平，全日高見
７﹒５１元，但受市況不穩拖累，午後最低曾見７﹒０６元，低招股價近６％。
該股公開發售部分超額認購１２﹒１４倍，一手中籤率６５％，認購１０手始穩奪１手。
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