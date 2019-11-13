《盤後部署》本港政局不穩，恒指進一步下試二萬六關機會大

《經濟通通訊社１３日專訊》本港示威活動持續，恆指今早低開逾三百點，並失守二萬七關

口，之後跌幅擴大，盤中曾低見２６４６５點，跌５９９點。本港多間商場受到破壞，地產股跌

幅顯著，新世界（０００１７）挫近半成，為最差表現藍籌，萬洲（００２８８）曾受豬價攀升

影響，股價曾逆市反彈逾１％，惟午後亦相繼失守並由升轉跌，最終恆生指數收報２６５７１，

跌４９３點或跌１﹒８２％，主板成交７９１﹒０５億元，按日升１４﹒４％。國企指數報１０

５１９，跌１７１點或跌１﹒６１％。

內地Ａ股走勢升跌不一，上證收報２９０５點，跌９８點或跌０﹒３３％；深證收報９６８

７點，升１７點或升０﹒１８％。兩市合共成交３５９３﹒３２億元人民幣。



＊格林斯潘指人口老化拖累投資市場，特朗普繼續評擊聯儲局＊



聯儲局主席前格林斯潘早前於財經年會上，就經濟議題發表講話，格林斯潘認為，２１世紀

最大特徵就是人口老化，這亦是美國投資萎縮的原因，而為了阻止投資放緩及生產力轉弱，應該

盡量不要讓社會福利去擠壓國內儲備的空間。他認為。雖然經濟雖然轉弱，但衰退是否開始仍言

之過早，因貿易戰底下並沒所謂真正贏家，增加關稅最終結果亦只是回到自己的人民身上，因此

應盡早推出措施，來停止貿易摩擦。

就應對經濟增長放緩問題，美國總統特朗普繼續評擊聯儲局，指當局在處理減息問題上猶豫

不決，限制美國經濟及股市增長，並強調自己上任以來，標指急升四成半，道指及納指升逾五成

及六成，假如聯儲局能配合，升幅不止如此。另外，特朗普還在講話中強調，本屆政府取得強勁

就業數據，過去兩年半美國新增７００萬個職位，但認為美國仍有進步空間，包括進一步降低稅

率，並指公司稅有望再降低。



＊政局持續不穩，料港股進一步下跌空間頗大＊



目前本港政局未明朗，尤其是示威活動頻繁，各大專院校及中小學開始停課，加上示威活動

開連日在中環發生，或有機會進一步影響本港成交。另外，美國總統特朗普就貿易戰談判取得話

語權，並指中方急於取得落實談判，但目前只是「接近」簽署首階段協議，談判仍未落實。

雙重負面因素下，相信淡軍將會反撲，暫時或會再度下試二萬六關口。假如本港示威活動持

續，失守機會頗大，建議投資者以做淡為主，且需留意政局發展來調整倉位。（ｕｌ）

