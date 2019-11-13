  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2019 16:47

《盤後部署》本港政局不穩，恒指進一步下試二萬六關機會大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本港示威活動持續，恆指今早低開逾三百點，並失守二萬七關
口，之後跌幅擴大，盤中曾低見２６４６５點，跌５９９點。本港多間商場受到破壞，地產股跌
幅顯著，新世界（０００１７）挫近半成，為最差表現藍籌，萬洲（００２８８）曾受豬價攀升
影響，股價曾逆市反彈逾１％，惟午後亦相繼失守並由升轉跌，最終恆生指數收報２６５７１，
跌４９３點或跌１﹒８２％，主板成交７９１﹒０５億元，按日升１４﹒４％。國企指數報１０
５１９，跌１７１點或跌１﹒６１％。
　　內地Ａ股走勢升跌不一，上證收報２９０５點，跌９８點或跌０﹒３３％；深證收報９６８
７點，升１７點或升０﹒１８％。兩市合共成交３５９３﹒３２億元人民幣。
　
＊格林斯潘指人口老化拖累投資市場，特朗普繼續評擊聯儲局＊

　　聯儲局主席前格林斯潘早前於財經年會上，就經濟議題發表講話，格林斯潘認為，２１世紀
最大特徵就是人口老化，這亦是美國投資萎縮的原因，而為了阻止投資放緩及生產力轉弱，應該
盡量不要讓社會福利去擠壓國內儲備的空間。他認為。雖然經濟雖然轉弱，但衰退是否開始仍言
之過早，因貿易戰底下並沒所謂真正贏家，增加關稅最終結果亦只是回到自己的人民身上，因此
應盡早推出措施，來停止貿易摩擦。
　　就應對經濟增長放緩問題，美國總統特朗普繼續評擊聯儲局，指當局在處理減息問題上猶豫
不決，限制美國經濟及股市增長，並強調自己上任以來，標指急升四成半，道指及納指升逾五成
及六成，假如聯儲局能配合，升幅不止如此。另外，特朗普還在講話中強調，本屆政府取得強勁
就業數據，過去兩年半美國新增７００萬個職位，但認為美國仍有進步空間，包括進一步降低稅
率，並指公司稅有望再降低。
　
＊政局持續不穩，料港股進一步下跌空間頗大＊

　　目前本港政局未明朗，尤其是示威活動頻繁，各大專院校及中小學開始停課，加上示威活動
開連日在中環發生，或有機會進一步影響本港成交。另外，美國總統特朗普就貿易戰談判取得話
語權，並指中方急於取得落實談判，但目前只是「接近」簽署首階段協議，談判仍未落實。
　　雙重負面因素下，相信淡軍將會反撲，暫時或會再度下試二萬六關口。假如本港示威活動持
續，失守機會頗大，建議投資者以做淡為主，且需留意政局發展來調整倉位。（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金