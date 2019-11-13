《經濟通通訊社１３日專訊》家居控制解決方案供應商ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７
４７）明日（１２日）主板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報１﹒０２元，與上市價持平；現價
則潛水，報０﹒９１元，跌１０﹒７８％。每手２０００股，不計手續費，每手蝕２２０元。
另外，於耀才暗盤交易場現報１﹒０４元，高招股價１﹒９６％。
ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ公開發售部分超購１５﹒１４倍，一手２０００股中籤率４０％
，認購１０手始穩中一手。（ｋｌ）
13/11/2019 16:15
【新股上市】ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ暗盤平開，報１﹒０２元
《經濟通通訊社１３日專訊》家居控制解決方案供應商ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７
４７）明日（１２日）主板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報１﹒０２元，與上市價持平；現價
則潛水，報０﹒９１元，跌１０﹒７８％。每手２０００股，不計手續費，每手蝕２２０元。
另外，於耀才暗盤交易場現報１﹒０４元，高招股價１﹒９６％。
ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ公開發售部分超購１５﹒１４倍，一手２０００股中籤率４０％
，認購１０手始穩中一手。（ｋｌ）
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