【新股上市】ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ暗盤平開，報１﹒０２元

《經濟通通訊社１３日專訊》家居控制解決方案供應商ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７

４７）明日（１２日）主板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報１﹒０２元，與上市價持平；現價

則潛水，報０﹒９１元，跌１０﹒７８％。每手２０００股，不計手續費，每手蝕２２０元。

另外，於耀才暗盤交易場現報１﹒０４元，高招股價１﹒９６％。

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ公開發售部分超購１５﹒１４倍，一手２０００股中籤率４０％

，認購１０手始穩中一手。（ｋｌ）

