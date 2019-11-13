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即市新聞

13/11/2019 16:19

《台股攻略－馮偉明》台股今日跌５２點

　　《台股攻略》台股在中美貿易戰不明朗、權值股熄火以及新台幣回貶的陰霾下，今天（１３
日）震盪走跌５２點，收１１４６７﹒８３點，成交值為新台幣１１４８﹒２１億元。
　　台積電今日跌１元、收新台幣３０４元；鴻海跌１﹒３元，收新台幣８９﹒７元。臻鼎ＫＹ
今日一度跌停，最後收新台幣１３９元。今日電通、電纜、水泥、生醫、營建及化生醫指數上升
，其餘皆下跌，其中以電通指數表現最強勁、升２﹒０３％，鋼鐵族群表現最弱、跌１﹒６１％
。被動元件股方面，國巨明年下半年將完成收購美商基美（ＫＥＭＥＴ），屆時市佔率將衝上第
３大，今日股價開盤直奔漲停新台幣３１０﹒５元，帶動族群齊揚，興勤升超過６％，華容及台
嘉碩升超過４％，華新科、智寶、信昌電、蜜望實及大毅升超過２％。ＩＣ設計族群今日續強，
九暘連續兩日漲停作收，金麗科升超過８％，茂達升超過５％，盛群及迅杰升超過３％，沛亨、
揚智、海德威也升超過２％。
　　由於新台幣仍未大幅轉貶，下檔仍有支撐存在，台股短線料將維持高檔區間震盪整理，倘若
新台幣出現貶值，指數才有較大的回檔空間。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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