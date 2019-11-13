《台股攻略－馮偉明》台股今日跌５２點

《台股攻略》台股在中美貿易戰不明朗、權值股熄火以及新台幣回貶的陰霾下，今天（１３

日）震盪走跌５２點，收１１４６７﹒８３點，成交值為新台幣１１４８﹒２１億元。

台積電今日跌１元、收新台幣３０４元；鴻海跌１﹒３元，收新台幣８９﹒７元。臻鼎ＫＹ

今日一度跌停，最後收新台幣１３９元。今日電通、電纜、水泥、生醫、營建及化生醫指數上升

，其餘皆下跌，其中以電通指數表現最強勁、升２﹒０３％，鋼鐵族群表現最弱、跌１﹒６１％

。被動元件股方面，國巨明年下半年將完成收購美商基美（ＫＥＭＥＴ），屆時市佔率將衝上第

３大，今日股價開盤直奔漲停新台幣３１０﹒５元，帶動族群齊揚，興勤升超過６％，華容及台

嘉碩升超過４％，華新科、智寶、信昌電、蜜望實及大毅升超過２％。ＩＣ設計族群今日續強，

九暘連續兩日漲停作收，金麗科升超過８％，茂達升超過５％，盛群及迅杰升超過３％，沛亨、

揚智、海德威也升超過２％。

由於新台幣仍未大幅轉貶，下檔仍有支撐存在，台股短線料將維持高檔區間震盪整理，倘若

新台幣出現貶值，指數才有較大的回檔空間。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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