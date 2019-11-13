【新股掛牌】旅橙文化（８６２７）暗盤低開逾５％，現倒升近一成

《經濟通通訊社１３日專訊》中國營銷服務公司旅橙文化（０８６２７）明日（１４日）在

創業板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒２６元，較招股價０﹒２７５元低逾

５﹒７７％；現反彈１０﹒９１％，報０﹒３０５元，每手８０００股，以現價計算，不計手續

費賺２４０元。

於耀才證券暗盤交易系統中，該股現報０﹒２９５元，較招股價高７﹒２７％。在富途暗盤

交易系統則報０﹒２８５元，高招股價３﹒６４％。

該股公開發售部分超購３５﹒１倍，一手中籤率３０％，認購２０手才穩中一手。（ｕｌ）

