《經濟通通訊社１３日專訊》中國營銷服務公司旅橙文化（０８６２７）明日（１４日）在
創業板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒２６元，較招股價０﹒２７５元低逾
５﹒７７％；現反彈１０﹒９１％，報０﹒３０５元，每手８０００股，以現價計算，不計手續
費賺２４０元。
於耀才證券暗盤交易系統中，該股現報０﹒２９５元，較招股價高７﹒２７％。在富途暗盤
交易系統則報０﹒２８５元，高招股價３﹒６４％。
該股公開發售部分超購３５﹒１倍，一手中籤率３０％，認購２０手才穩中一手。（ｕｌ）
13/11/2019 16:21
【新股掛牌】旅橙文化（８６２７）暗盤低開逾５％，現倒升近一成
《經濟通通訊社１３日專訊》中國營銷服務公司旅橙文化（０８６２７）明日（１４日）在
創業板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒２６元，較招股價０﹒２７５元低逾
５﹒７７％；現反彈１０﹒９１％，報０﹒３０５元，每手８０００股，以現價計算，不計手續
費賺２４０元。
於耀才證券暗盤交易系統中，該股現報０﹒２９５元，較招股價高７﹒２７％。在富途暗盤
交易系統則報０﹒２８５元，高招股價３﹒６４％。
該股公開發售部分超購３５﹒１倍，一手中籤率３０％，認購２０手才穩中一手。（ｕｌ）
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