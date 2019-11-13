《古臣周記－古臣》ＭＳＣＩ提高Ａ股納入因子對港交所有無著數？

《古臣周記》成日間唔時都會聽到有人講Ａ股入摩，究竟入摩喺咩意思呢！？就唔喺玩Ａ股

玩到入咗魔，而喺指內地Ａ股納入咗ＭＳＣＩ指數，而ＭＳＣＩ中文前稱喺摩根史丹利資本國際

公司，亦都有人會叫佢做明晟ＭＳＣＩ，所以就變成Ａ股入「魔」！ＭＳＣＩ喺一間編制多種指

數嘅公司，編制好嘅指數可以畀國際級機構投資者評估各種市場，所以ＭＳＣＩ又為基金投資嘅

指標。基本上入得ＭＳＣＩ嘅股份就會得到認受性，亦都可以吸引到廣泛嘅技資者，從而增強本

身股份嘅估值，所以入咗榜都幾威威架！



＊ＭＳＣＩ增納Ａ股會唔會對港交所有提震作用？＊



ＭＳＣＩ早前就宣布將會喺今嗰月２６號收市後，會將所有中國大盤Ａ股喺其指數中的納入

因子由１５巴仙提高至２０巴仙，同時將中國中盤Ａ股納入ＭＳＣＩ指數。即喺話有更多Ａ股可

以畀國際投資者注意到，而成為佢哋基金部署時投資嘅方向，亦意味住龐大資金將會流入Ａ股。

點解話港交所可能會因而被帶動呢，因為「滬港通」同「深港通」喺其中一個可以畀投資者去買

Ａ股嘅方法。而曾經有好多人包括港交所行政總裁李小加都憧憬過「滬港通」同「深港通」可以

為港交所帶嚟可觀嘅收入，因為如果大戶透過哩嗰渠道去買Ａ股，港交所就從中收取嘅手續費就

相當和味！不過，大戶就似乎唔落搭，因為自「滬港通」同「深港通」生效以嚟，每月日均總成

交額都只喺維持約莫１００億銀左右，似喺散戶用嚟買賣居多，收益並無預期中咁爆。

因此，今次ＭＳＣＩ第三階段增納Ａ股對港交所嘅股價嘅提震作用有限。反而港股日後表現

或者亦可能會因ＭＳＣＩ增納Ａ股而受影響，因為主要指數中，中國大型Ａ股嘅權重增加咗，而

Ｈ股嘅比重就被攤薄，令國際投資者或會套現持有嘅Ｈ股股份，轉去買Ａ股。



＊阿臣分別買入平安好醫生、瑞聲＊



今次有２１８隻股份被納ＭＳＣＩ中國指數，當中Ｈ股有：雅生活服務（０３３１９）、深

高速（００５４８）、中聯重科（０１１５７）、信達生物（０１８０１）、中國聯塑

（０２１２８）、翰森製藥（０３６９２）、中國東方教育（００６６７）、雅高控股

（０３３１３）、平安好醫生（０１８３３）、正榮地產（０６１５８）同九倉

（００００４）。

由於近排醫藥同生物科技股喺「孖屐」都好ｈｉｔ，而ＭＳＣＩ今次都有揀中哩兩個板塊嘅

股份，相信亦較為睇好其潛在爆發力，所以阿臣都諗住喺當中買一隻嚟部署中長線。其中就揀平

安好醫生，因見佢早前被炒高後，依家股價都回落咗唔少，ＲＳＩ喺４７位置顯示可買入，所以

喺今個星期一（１１日）以５２﹒９銀買入５００股，暫時止蝕價為五十天線（５１﹒３３２銀

）。

上星期阿臣亦有話等瑞聲（０２０１８）回落５０銀樓下就會買貨，所以喺今個星期一阿臣

亦同樣買咗瑞聲５００股，買入價４８﹒５銀。而倉裡面嘅其他股票就暫時按兵不動。



表列截至１１月１３日（１１：３０ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒９４ ２７８８０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒０４ １５０４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０７６﹒００ １０７６０

瑞聲科技 ５００股 ４８﹒５０ ４９﹒００ ２４５００

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５５﹒６０ ２７８００

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股票市值 ： １０５９８０元

剩餘現金 ： 約５９１７６元

組合淨值 ：約１６５１５６元

組合本月收益表現： ＋０﹒３％（截至上月底止組合淨值：１６４６７１元）

組合累計收益表現： ＋５７﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

