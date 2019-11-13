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即市新聞

13/11/2019 09:44

《異動股》示威活動持續，港鐵（６６）服務受阻，暫跌近２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）現價跌１﹒８１％，報４３﹒３５元
，盤中低見４３﹒３元；成交約４９萬股，涉資２１２４萬元。
　　港鐵指被人阻礙車門影響列車運作，現時石硤尾至調景嶺站暫停服務，觀塘綫列車只維持石
硤尾至黃埔╱何文田站。另外，將軍澳綫列車不停寶琳、坑口及將軍澳站，現時列車只行走北角
至康城站。
　　現時，恆生指數報２６６９６點，跌３６８點或跌１﹒３６％，主板成交９５﹒８８億元。
國企指數報１０５５９點，跌１３１點或跌１﹒２３％。
　　上證綜合指數報２９０２點，跌１２﹒７５點或跌０﹒４４％，成交１８７﹒６７億元人民
幣。
　　深證成份指數報９６４３點，跌２６﹒７３點或跌０﹒２８％，成交２７０﹒８９億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中華煤氣（００００３）　　　１５﹒０４元　　　跌１﹒３１％
　　中電控股（００００２）　　　８０﹒７０元　　　跌１﹒２２％
　　電能實業（００００６）　　　５４﹒９５元　　　跌１﹒５２％
　　港鐵公司（０００６６）　　　４３﹒４０元　　　跌１﹒７％
　　領展　　（００８２３）　　　８１﹒４０元　　　跌１﹒０９％
　　港燈　　（０２６３８）　　　　７﹒６０元　　　跌１﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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