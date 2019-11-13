《異動股》示威活動持續，港鐵（６６）服務受阻，暫跌近２％

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）現價跌１﹒８１％，報４３﹒３５元

，盤中低見４３﹒３元；成交約４９萬股，涉資２１２４萬元。

港鐵指被人阻礙車門影響列車運作，現時石硤尾至調景嶺站暫停服務，觀塘綫列車只維持石

硤尾至黃埔╱何文田站。另外，將軍澳綫列車不停寶琳、坑口及將軍澳站，現時列車只行走北角

至康城站。

現時，恆生指數報２６６９６點，跌３６８點或跌１﹒３６％，主板成交９５﹒８８億元。

國企指數報１０５５９點，跌１３１點或跌１﹒２３％。

上證綜合指數報２９０２點，跌１２﹒７５點或跌０﹒４４％，成交１８７﹒６７億元人民

幣。

深證成份指數報９６４３點，跌２６﹒７３點或跌０﹒２８％，成交２７０﹒８９億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中華煤氣（００００３） １５﹒０４元 跌１﹒３１％

中電控股（００００２） ８０﹒７０元 跌１﹒２２％

電能實業（００００６） ５４﹒９５元 跌１﹒５２％

港鐵公司（０００６６） ４３﹒４０元 跌１﹒７％

領展 （００８２３） ８１﹒４０元 跌１﹒０９％

港燈 （０２６３８） ７﹒６０元 跌１﹒５５％

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（ｋｓ）

