【駐京專電】財政部調整完善財政專項扶貧資金績效評價指標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》財政部、國務院扶貧辦印發調整＜財政專

項扶貧資金績效評價指標評分表＞的通知，對財政專項扶貧資金績效評價指標進行了調整。

主要內容：一是充實了資金使用效益的評價內容，新增「貧困縣退出」等指標，引導推動各

地在資金使用效益上下功夫，進一步加強「指揮棒」作用。二是提高了抽查項目數量，增加了抽

查的廣度和深度，使對工作成效的評價更加客觀準確。三是加強對突出問題的扣分力度，建立嚴

重問題不得評優的機制，強化了標尺作用。

