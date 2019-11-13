《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》財政部、國務院扶貧辦印發調整＜財政專
項扶貧資金績效評價指標評分表＞的通知，對財政專項扶貧資金績效評價指標進行了調整。
主要內容：一是充實了資金使用效益的評價內容，新增「貧困縣退出」等指標，引導推動各
地在資金使用效益上下功夫，進一步加強「指揮棒」作用。二是提高了抽查項目數量，增加了抽
查的廣度和深度，使對工作成效的評價更加客觀準確。三是加強對突出問題的扣分力度，建立嚴
重問題不得評優的機制，強化了標尺作用。
13/11/2019 11:51
【駐京專電】財政部調整完善財政專項扶貧資金績效評價指標
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》財政部、國務院扶貧辦印發調整＜財政專
項扶貧資金績效評價指標評分表＞的通知，對財政專項扶貧資金績效評價指標進行了調整。
主要內容：一是充實了資金使用效益的評價內容，新增「貧困縣退出」等指標，引導推動各
地在資金使用效益上下功夫，進一步加強「指揮棒」作用。二是提高了抽查項目數量，增加了抽
查的廣度和深度，使對工作成效的評價更加客觀準確。三是加強對突出問題的扣分力度，建立嚴
重問題不得評優的機制，強化了標尺作用。
|剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
|國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
|接通華為12/11/2019
新一代旗艦Mate 30系列火熱登場 HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
|生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
|國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰