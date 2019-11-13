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13/11/2019 15:26

【駐京專電】銀保監：前三季保險涉嫌違法投訴同比增６８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監消費者權益保護局發布保險消費投
訴情況通報，今年前三季，銀保監及其派出機構接收由監管機構負責處理的保險公司涉嫌違法違
規投訴２４０１件，同比增長６８﹒０２％，佔投訴總量的３﹒３４％。其中，涉及財產保險公
司７１２件，佔比２９﹒６５％；涉及人身保險公司１６８９件，佔比７０﹒３５％。
　　前三季，銀保監及其派出機構共接收涉及保險公司的保險消費投訴７﹒２萬件，同比增長３
﹒４％。
　　具體而言，前三季，保險公司處理的保險合同糾紛投訴６﹒９６萬件，同比增２﹒０４％，
佔投訴總量的９６﹒６６％。其中，涉及財產保險公司３﹒８５萬件，較上年同期增０﹒９％，
佔比５５％；涉及人身保險公司３﹒１萬件，較上年同期增３﹒５％，佔比４４﹒６５％。　　
　　在涉及財產保險公司投訴中，理賠糾紛３萬件，佔財產保險公司投訴總量的７６﹒５４％，
涉及的險種以機動車輛保險為主。銷售糾紛３２９５件，佔財產保險公司投訴總量的８﹒４％。
　　在涉及人身保險公司投訴中，理賠糾紛７３１３件，佔人身保險公司投訴總量的
２２﹒３２％，涉及的險種以疾病保險、意外傷害保險和醫療保險為主。銷售糾紛１４６９１件
，佔人身保險公司投訴總量的４４﹒８４％。

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