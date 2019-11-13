【大灣區】大灣區國際能源交易中心啟動，前期以現貨交易為主

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》粵港澳大灣區國際能源交易中心啟動儀式

日前在北京舉行。粵港澳大灣區國際能源交易中心成立後，前期以現貨交易為主，中後期展開「

期現結合」創新模式，實現「現貨＋期貨」業務上線。

交易市場方面，研發創新現貨交易、遠期交易、報價交易、ＯＴＣ市場交易等多種交易模式

，推動原油、天然氣、成品油等重點石油石化產品的線上交易，建立完善的外幣結算、貿易融資

、貿易清算、保證金管理等金融服務體系。

