《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》粵港澳大灣區國際能源交易中心啟動儀式
日前在北京舉行。粵港澳大灣區國際能源交易中心成立後，前期以現貨交易為主，中後期展開「
期現結合」創新模式，實現「現貨＋期貨」業務上線。
交易市場方面，研發創新現貨交易、遠期交易、報價交易、ＯＴＣ市場交易等多種交易模式
，推動原油、天然氣、成品油等重點石油石化產品的線上交易，建立完善的外幣結算、貿易融資
、貿易清算、保證金管理等金融服務體系。
13/11/2019 15:27
【大灣區】大灣區國際能源交易中心啟動，前期以現貨交易為主
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》粵港澳大灣區國際能源交易中心啟動儀式
日前在北京舉行。粵港澳大灣區國際能源交易中心成立後，前期以現貨交易為主，中後期展開「
期現結合」創新模式，實現「現貨＋期貨」業務上線。
交易市場方面，研發創新現貨交易、遠期交易、報價交易、ＯＴＣ市場交易等多種交易模式
，推動原油、天然氣、成品油等重點石油石化產品的線上交易，建立完善的外幣結算、貿易融資
、貿易清算、保證金管理等金融服務體系。
|生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
|生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
|剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
|國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
|接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場 HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰