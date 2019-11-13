【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１億人幣，買建行工行沽港交所萬洲

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，中美首階段協議很快出現，若不能達成

會增加對中關稅，惟受到本地社會事件影響，恆指今早低開３０４點，已為全日最高位。其後受

到本地地產股拖累，港股跌幅擴大，最多挫６００點，報２６４６５點。臨近尾市跌幅稍微收窄

，最終恆指收報２６５７１，跌４９３點或跌１﹒８２％，失守兩萬七關兼穿廿天線

（２７０２２點）及百天線（約２６９７６點）及五十天線（約２６６４０點）。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒０８億元人民幣，較上日增逾５倍。北水淨買入最多的

個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、華潤啤酒（００２９１）；淨

賣出最多的依次是港交所（００３８８）、萬洲國際（００２８８）、新東方在綫

（０１７９７）。

主板成交７９１﹒０５億元，按日增１４﹒４％。其中港股通成交１１３﹒７９億元，佔

總成交１４％。



＊北水追捧內銀股，放棄港交所＊



今日港股挫逾４００點，港交所跌幅亦首當其衝，同時亦成為北水力沽對象，淨沽出１﹒３

億元。港交所收跌２﹒１％，報２４２﹒２元。

另外，北水今日買貨量增。建行、工行獲北水趁低吸納，分別淨買入４億元及２﹒９億元。

建行及工行全日跌１﹒５８％，前者收報６﹒２１元，後者收報５﹒６２元。

北水亦大手買入潤啤，淨買入１﹒８億元。潤啤收升１﹒３７％，報４４﹒３５元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ４．０１

工商銀行 （０１３９８） ２．８６

華潤啤酒 （００２９１） １．８３

美團點評 （０３６９０） １．６８

中國平安 （０２３１８） １．４３



淨沽出最多港股：

港交所 （００３８８） －１．２７

萬洲國際 （００２８８） －０．３２

新東方在綫（０１７９７） ０．３６

安踏體育 （０２０２０） ０．５６

舜宇光學 （０２３８２） ０．６０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊＊

（ｊｔ）

