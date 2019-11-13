《美元走勢－羅明立》關注美彈劾調查公聽會，或引起市場避險情緒

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１０ １０８﹒８７ １０９﹒０７

歐元╱美元 １﹒１０１６ １﹒１００８ １﹒１００９

英鎊╱美元 １﹒２８５９ １﹒２８４４ １﹒２８５３

美元╱瑞郎 ０﹒９９２９ ０﹒９９０６ ０﹒９９１６

美元╱港元 ７﹒８３３７ ７﹒８２７１ ７﹒８３０２

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《美元走勢》周四（１４日）凌晨美聯儲主席鮑威爾將在國會就美國經濟前景發表證詞陳述

。較早前多位美聯儲官員表達了對美國經濟的樂觀預期，認為當前經濟狀況良好，美聯儲應該維

持利率不變，觀察經濟發展狀況。然而，美國總統特朗普昨日（１２日）再次批評美聯儲在降息

上行動過於遲緩，表示應實施負利率。鑑於美國近期經濟數據好轉，美聯儲在今年底前再次降息

的機會顯著減少。但需關注政治事件對市場的影響。有消息指美國眾議院情報委員會將於１３日

就針對總統特朗普的彈劾調查首次舉行公開聽證會，或將引起市場的避險情緒，打壓美元近期的

上升勢頭。



德國經濟智庫伊弗經濟研究所１１日發布的調查報告顯示，受環球貿易戰持續影響，今年第

四季度世界經濟景氣指數跌至十年來低點。雖然當前美國經濟形勢還算不錯，但歐洲和日本經濟

正在大幅度下行，預測歐元區很可能在明年進入衰退。另一方面，雖然英國無協議「脫歐」降溫

，但經濟仍受到「脫歐」不確定性的影響。「脫歐」時間再度延期，打擊了投資者信心，亦影響

了貿易活動。很可能讓歐洲央行新行長拉加德推出重磅寬鬆政策以刺激經濟。歐元仍然會受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９３０ １﹒２７５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

