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即市新聞

13/11/2019 16:22

《美元走勢－羅明立》關注美彈劾調查公聽會，或引起市場避險情緒

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１０　　　１０８﹒８７　　　１０９﹒０７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１６　　　１﹒１００８　　　１﹒１００９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５９　　　１﹒２８４４　　　１﹒２８５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２９　　　０﹒９９０６　　　０﹒９９１６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３３７　　　７﹒８２７１　　　７﹒８３０２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（１４日）凌晨美聯儲主席鮑威爾將在國會就美國經濟前景發表證詞陳述
。較早前多位美聯儲官員表達了對美國經濟的樂觀預期，認為當前經濟狀況良好，美聯儲應該維
持利率不變，觀察經濟發展狀況。然而，美國總統特朗普昨日（１２日）再次批評美聯儲在降息
上行動過於遲緩，表示應實施負利率。鑑於美國近期經濟數據好轉，美聯儲在今年底前再次降息
的機會顯著減少。但需關注政治事件對市場的影響。有消息指美國眾議院情報委員會將於１３日
就針對總統特朗普的彈劾調查首次舉行公開聽證會，或將引起市場的避險情緒，打壓美元近期的
上升勢頭。
　
　　德國經濟智庫伊弗經濟研究所１１日發布的調查報告顯示，受環球貿易戰持續影響，今年第
四季度世界經濟景氣指數跌至十年來低點。雖然當前美國經濟形勢還算不錯，但歐洲和日本經濟
正在大幅度下行，預測歐元區很可能在明年進入衰退。另一方面，雖然英國無協議「脫歐」降溫
，但經濟仍受到「脫歐」不確定性的影響。「脫歐」時間再度延期，打擊了投資者信心，亦影響
了貿易活動。很可能讓歐洲央行新行長拉加德推出重磅寬鬆政策以刺激經濟。歐元仍然會受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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