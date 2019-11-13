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即市新聞

13/11/2019 12:14

領展中期可分派收入３０億增８％派１４１﹒４７仙，拆細每手一百

　　《經濟通通訊社１３日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年６月底止中期業
績，經調整並計入酌情分派１﹒４５億元後，可分派收入總額為２９﹒６６億元，增加７﹒５％
，每基金單位分派為１４１﹒４７仙，增加８﹒３％。
　　期內，收益及物業收入淨額分別按年升８﹒２％及８﹒３％，至５３﹒３２億元及
４０﹒７１億元。
　　領展並宣布，自明年１月２日起，每手買賣單位將由５００個基金單位更改為１００個基金
單位。（ｈｌ）
　
　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

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