領展中期可分派收入３０億增８％派１４１﹒４７仙，拆細每手一百

《經濟通通訊社１３日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年６月底止中期業

績，經調整並計入酌情分派１﹒４５億元後，可分派收入總額為２９﹒６６億元，增加７﹒５％

，每基金單位分派為１４１﹒４７仙，增加８﹒３％。

期內，收益及物業收入淨額分別按年升８﹒２％及８﹒３％，至５３﹒３２億元及

４０﹒７１億元。

領展並宣布，自明年１月２日起，每手買賣單位將由５００個基金單位更改為１００個基金

單位。（ｈｌ）



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