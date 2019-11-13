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13/11/2019 09:36

【修例風暴】教育局：學生家長可視乎情況決定子女是否上學

　　《經濟通通訊社１３日專訊》教育局發出特別布告指，因應今日交通及突發事故情況，部分
主要交通幹道嚴重受影響，教育局宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知
學校。
　　教育局強調，學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧返學校的學生，與家長
保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。
　　教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方
，更不可參與違法活動。
　　教育局會與學校保持緊密聯繫，因應情況提供適切的支援。（ｃｌ）（ｚｚ）

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