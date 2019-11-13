《經濟通通訊社１３日專訊》教育局發出特別布告指，因應今日交通及突發事故情況，部分
主要交通幹道嚴重受影響，教育局宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知
學校。
教育局強調，學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧返學校的學生，與家長
保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。
教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方
，更不可參與違法活動。
教育局會與學校保持緊密聯繫，因應情況提供適切的支援。（ｃｌ）（ｚｚ）
13/11/2019 09:36
【修例風暴】教育局：學生家長可視乎情況決定子女是否上學
《經濟通通訊社１３日專訊》教育局發出特別布告指，因應今日交通及突發事故情況，部分
主要交通幹道嚴重受影響，教育局宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知
學校。
教育局強調，學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧返學校的學生，與家長
保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。
教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方
，更不可參與違法活動。
教育局會與學校保持緊密聯繫，因應情況提供適切的支援。（ｃｌ）（ｚｚ）
|國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
|接通華為12/11/2019
新一代旗艦Mate 30系列火熱登場 HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
|生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
|國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
|中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰