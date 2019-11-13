《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》報道，阿里巴巴已通過港交所（０３８８）上市委
員會聆訊，獲批在港上市。阿里今次在香港第二上市，計劃集資１００億至１５０億美元（約
７８５億至１１７７﹒５億港元），有望成為今年最大型新股。阿里巴巴對此暫未回應。
另外，《南華早報》報道指，阿里巴巴於香港上市，並會開展長?一星期的路演，預期下周
三（２０日）定價，本月２５日掛牌。保薦人為中金及瑞信。另阿里亦據報已增聘花旗、摩根大
通及摩根士丹利加入承銷團，發邀請其他歐資及中資行加入擔任賬簿管理人。（ｋｉ）
13/11/2019 10:33
【新股上市】傳阿里巴巴香港上市計劃獲批，最多籌約１１７８億元
《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》報道，阿里巴巴已通過港交所（０３８８）上市委
員會聆訊，獲批在港上市。阿里今次在香港第二上市，計劃集資１００億至１５０億美元（約
７８５億至１１７７﹒５億港元），有望成為今年最大型新股。阿里巴巴對此暫未回應。
另外，《南華早報》報道指，阿里巴巴於香港上市，並會開展長?一星期的路演，預期下周
三（２０日）定價，本月２５日掛牌。保薦人為中金及瑞信。另阿里亦據報已增聘花旗、摩根大
通及摩根士丹利加入承銷團，發邀請其他歐資及中資行加入擔任賬簿管理人。（ｋｉ）
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