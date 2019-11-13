  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2019 14:21

【修例風暴】教育局：全港學校明日停課

　　《經濟通通訊社１３日專訊》教育局宣布，因應當前及可預計的交通狀況，以及全港學校的
整體匯報，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）將於明日（１４日）停課，以策安
全。
　　教育局發言人今日表示，局方一直以學生的安全及福祉為首要考慮。在停課期間，各學校必
須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，
可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。
　　發言人續說，社會連日受到暴力示威者廣泛破壞，除製造危險的路面情況外，更有保姆車遭
受惡意破壞，亦有學校遭受不同程度的威嚇，情況令人齒冷。教育局強烈譴責此等故意危害學童
安全、剝奪學生學習基本權利的行為。

＊將責任推卸給警方有違教育工作者專業態度＊

　　教育局強烈呼籲示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。對
於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違
教育工作者應有的專業態度。
　　教育局再次呼籲，學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。
　　教育局會繼續跟進明日及往後的最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。局方再次感
謝所有緊守崗位的教育工作者。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金