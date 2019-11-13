【修例風暴】教育局：全港學校明日停課

《經濟通通訊社１３日專訊》教育局宣布，因應當前及可預計的交通狀況，以及全港學校的

整體匯報，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）將於明日（１４日）停課，以策安

全。

教育局發言人今日表示，局方一直以學生的安全及福祉為首要考慮。在停課期間，各學校必

須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，

可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。

發言人續說，社會連日受到暴力示威者廣泛破壞，除製造危險的路面情況外，更有保姆車遭

受惡意破壞，亦有學校遭受不同程度的威嚇，情況令人齒冷。教育局強烈譴責此等故意危害學童

安全、剝奪學生學習基本權利的行為。



＊將責任推卸給警方有違教育工作者專業態度＊



教育局強烈呼籲示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。對

於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違

教育工作者應有的專業態度。

教育局再次呼籲，學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。

教育局會繼續跟進明日及往後的最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。局方再次感

謝所有緊守崗位的教育工作者。（ｃｌ）（ｚｚ）

