  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2019 16:45

國泰１０月載客人次按年下跌７％，預計下半年財務表現大為遜色

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１０月份國泰航空與國泰港龍
兩間公司合共載客約２７４﹒０８萬人次，較去年１０月下跌７﹒１％，乘客運載率下跌４個百
分點至７７﹒６％，以可用座位千米　數計算的運力則增加２﹒４％。今年首十個月的載客量較
去年同期上升０﹒５％，而運力則增加　６﹒４％。
　　貨物及郵件運載量方面，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共大約１８﹒３１萬公噸，較
去年同期減少４﹒９％，運載率下跌２﹒４個百分點至６８％。以可用貨物及郵件噸千米數計算
的運力下跌２﹒５％，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為５﹒９％。今年首十個月的載貨量較
去年同期減少６﹒６％，運力上升０﹒４％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌６﹒９％。

＊年底前港機位預訂表現料繼續疲弱＊

　　國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，１０月對國泰及香港而言，依然是挑戰重重的月份。
鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，集團將８至１０月的客運運力減少了２－４％，亦將１１至１２
月運力削減６－７％。　
　　他預期，今年年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟平穩增長的香港過境旅客量有
助抵銷部份影響。他稱航空公司在今年年底前仍面對重重的挑戰，預計下半年的財務表現將較上
半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和　非常不明朗，但他指集團將不斷投入資源提升顧
客體驗。（ｋｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金