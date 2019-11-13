國泰１０月載客人次按年下跌７％，預計下半年財務表現大為遜色

《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１０月份國泰航空與國泰港龍

兩間公司合共載客約２７４﹒０８萬人次，較去年１０月下跌７﹒１％，乘客運載率下跌４個百

分點至７７﹒６％，以可用座位千米 數計算的運力則增加２﹒４％。今年首十個月的載客量較

去年同期上升０﹒５％，而運力則增加 ６﹒４％。

貨物及郵件運載量方面，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共大約１８﹒３１萬公噸，較

去年同期減少４﹒９％，運載率下跌２﹒４個百分點至６８％。以可用貨物及郵件噸千米數計算

的運力下跌２﹒５％，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為５﹒９％。今年首十個月的載貨量較

去年同期減少６﹒６％，運力上升０﹒４％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌６﹒９％。



＊年底前港機位預訂表現料繼續疲弱＊



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，１０月對國泰及香港而言，依然是挑戰重重的月份。

鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，集團將８至１０月的客運運力減少了２－４％，亦將１１至１２

月運力削減６－７％。

他預期，今年年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟平穩增長的香港過境旅客量有

助抵銷部份影響。他稱航空公司在今年年底前仍面對重重的挑戰，預計下半年的財務表現將較上

半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和 非常不明朗，但他指集團將不斷投入資源提升顧

客體驗。（ｋｉ）

