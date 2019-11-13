《再戰明天》歐元區日本公布第三季ＧＤＰ，利標派業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日），金磚國年度峰會繼續舉行，費城聯邦儲備銀

行總裁哈克就經濟前景發表講話，歐元區及日本公布第三季國內生產總值。



＊費城儲行總裁就經濟前景發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，金磚國年度峰會明日繼續於巴西首都巴西利亞舉行，與會領導人包

括中國國家主席習近平、巴西總統博爾索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪等。本港時間明

早８：３０ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話。下午６：３０ｐｍ，美聯儲

金融監管副主席夸爾斯會於阿聯酋阿布扎比舉行的國際保險監督官協會年會發表提前錄制的講話

視頻。



＊歐元區日本公布第三季ＧＤＰ＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值，料環比升０﹒９％。

８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料維持５﹒２％。中國公布１０月工業生產（年初

至今），料升５﹒６％；城鎮固定資產投資（年初至今）年率料增５﹒４％。

３：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值（經季節調整），料按季維持０﹒１％負增長

；６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），料按季維持增長０﹒２％

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＊利標派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：ＪＯＹＣＥ（００６４７）、利標（００７８７）和太平

洋酒吧（０８４３２）等。（ｈｌ）

