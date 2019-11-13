《經濟通通訊社１３日專訊》立法會會議進行質詢期間，保安局長李家超回應民主黨胡志偉
，有關反修例事件中被捕人情況的問題，胡志偉多次批評李家超未有正面回應。
立法會主席梁君彥多次警告後，要求胡志偉離開會議廳，並指令保安驅趕民主黨胡志偉，引
起民主派議員不滿，亦有議員走到李家超附近抗議，梁君彥宣布會議暫停。
李家超離開會議廳時，被多名民主派議員包圍，並在保安護送下進入官員休息室，亦有部份
民主派議員與保安發生推撞。（ｂｎ）（ｚｚ）
13/11/2019 12:28
【修例風暴】立法會會議暫停，李家超離開會議廳遇民主派議員抗議
《經濟通通訊社１３日專訊》立法會會議進行質詢期間，保安局長李家超回應民主黨胡志偉
，有關反修例事件中被捕人情況的問題，胡志偉多次批評李家超未有正面回應。
立法會主席梁君彥多次警告後，要求胡志偉離開會議廳，並指令保安驅趕民主黨胡志偉，引
起民主派議員不滿，亦有議員走到李家超附近抗議，梁君彥宣布會議暫停。
李家超離開會議廳時，被多名民主派議員包圍，並在保安護送下進入官員休息室，亦有部份
民主派議員與保安發生推撞。（ｂｎ）（ｚｚ）
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