【修例風暴】立法會會議暫停，李家超離開會議廳遇民主派議員抗議

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會會議進行質詢期間，保安局長李家超回應民主黨胡志偉

，有關反修例事件中被捕人情況的問題，胡志偉多次批評李家超未有正面回應。

立法會主席梁君彥多次警告後，要求胡志偉離開會議廳，並指令保安驅趕民主黨胡志偉，引

起民主派議員不滿，亦有議員走到李家超附近抗議，梁君彥宣布會議暫停。

李家超離開會議廳時，被多名民主派議員包圍，並在保安護送下進入官員休息室，亦有部份

民主派議員與保安發生推撞。（ｂｎ）（ｚｚ）

