【企業盈警】建業實業（２１６）料中期綜合溢利按年減逾５０％

《經濟通通訊社１３日專訊》建業實業（００２１６）公布，預期截至九月底止中期錄得之

公司擁有人應佔綜合溢利將按年減少超過５０％。

主要由於公司擁有６８﹒０９％權益之附屬公司漢國置業（００１６０）於中國內地發展項

目之物業銷售收入減少，及公司投資物業的公平值收益受到近期社會動盪導致香港房地產市場普

遍向下調整而減少。自今年七月以來，由於訪港旅客減少，公司酒店物業的入住率有所下跌。（

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