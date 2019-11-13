  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2019 18:05

【交通消息】部份港鐵車站提早於晚上８時關閉

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於部分車站的運作受嚴重干
擾，經風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務
時間將於晚上１０時結束。
　　另外，以下車站將提早於晚上８時關閉，列車亦不停有關車站，包括西鐵綫元朗站、馬鞍山
綫沙田圍、第一城及馬鞍山站、港島綫香港大學及銅鑼灣站、荃灣線荃灣及葵芳站、觀塘線黃埔
、油麻地、黃大仙、九龍灣、觀塘及調景嶺站，以及東涌線九龍及青衣站。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金