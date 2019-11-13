【交通消息】部份港鐵車站提早於晚上８時關閉

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於部分車站的運作受嚴重干

擾，經風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務

時間將於晚上１０時結束。

另外，以下車站將提早於晚上８時關閉，列車亦不停有關車站，包括西鐵綫元朗站、馬鞍山

綫沙田圍、第一城及馬鞍山站、港島綫香港大學及銅鑼灣站、荃灣線荃灣及葵芳站、觀塘線黃埔

、油麻地、黃大仙、九龍灣、觀塘及調景嶺站，以及東涌線九龍及青衣站。（ｃｗ）（ｚｚ）

