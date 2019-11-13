《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於部分車站的運作受嚴重干
擾，經風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務
時間將於晚上１０時結束。
另外，以下車站將提早於晚上８時關閉，列車亦不停有關車站，包括西鐵綫元朗站、馬鞍山
綫沙田圍、第一城及馬鞍山站、港島綫香港大學及銅鑼灣站、荃灣線荃灣及葵芳站、觀塘線黃埔
、油麻地、黃大仙、九龍灣、觀塘及調景嶺站，以及東涌線九龍及青衣站。（ｃｗ）（ｚｚ）
13/11/2019 18:05
【交通消息】部份港鐵車站提早於晚上８時關閉
《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於部分車站的運作受嚴重干
擾，經風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務
時間將於晚上１０時結束。
另外，以下車站將提早於晚上８時關閉，列車亦不停有關車站，包括西鐵綫元朗站、馬鞍山
綫沙田圍、第一城及馬鞍山站、港島綫香港大學及銅鑼灣站、荃灣線荃灣及葵芳站、觀塘線黃埔
、油麻地、黃大仙、九龍灣、觀塘及調景嶺站，以及東涌線九龍及青衣站。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
|生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
|剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
|國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
|接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場 HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
|FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰