《小傳日記》魚缸跌勢去如燕，連失多條平均線！

《小傳日記》侵侵一邊話好快會同神州達成首階段貿易協議，但同時又表明，如果簽唔成，

就會大幅加關稅。雖然隔晚（１２日）標指同納指都創收市新高，但適逢香江網民連續第三日發

起「三罷行動」，今朝返工果陣，可以話係三日以嚟最混亂，缸友以「手指投票」，恆指低開

３０４點報２６７６１點，已經係全日最高位。

中環中午又有「和你ＬＵＮＣＨ」行動，港股隨之擴大跌幅，曾經急挫近６００點，低位落

到去２６４６５點，收市仍然要跣低４９３點或近２巴仙，報２６５７１點，創一個月低，仲一

口氣失埋２０天（約２７０２２點）、５０天（約２６６４０點）同埋１００天線

（約２６９７７點）；主板成交大增一成四，至１４６９億。國貨收報１０５１９，唔見近２巴

仙或跌１７１點。

神州股市各行各路，滬綜指跌唔夠半巴仙或跌９點，報２９０５；深成指就升唔夠半巴仙或

彈起１７點，報９６８７；兩市全日成交合共３５９３億人仔，按日減少近兩巴仙。

大隻藍戰士方面，有傳阿里來港第二上市計劃獲批，收市後放榜嘅ＱＱ（００７００）軟近

１巴仙，報３２７﹒４銀；雖然阿里就嚟嚟，但個市唔好，生發發（００３８８）都要低收逾２

巴仙，報２４２﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）同香江經濟相關，全日仆直逾３巴仙，報

７７﹒７５銀。人仔回軟，神州銀行股都流眼淚，建行（００９３９）同工行（０１３９８）分

別下沉近２巴仙，前者報６﹒２１銀，後者就報５﹒６２銀。



＊政局陷混沌磚頭跌未盡，領展業績讚缸友卻急散＊



香江自今個星期一（１１日）有警察喺西灣河向手無寸鐵嘅示威者開咗三槍後，連日嚟嘅示

威活動明顯升溫，而中文大學更如戰場一樣，被催淚彈弄得一片狼藉。動亂未止，唔少本地薑公

司都首當其衝，而磚頭佬更加係全線重挫，新世界（０００１７）蒸發咗半成，報１０﹒４６銀

，係表現最差嘅藍戰士！信置（０００８３）唔見咗逾３巴仙，報１１﹒４４銀。恆地

（０００１２）跌咗近３巴仙，報３７﹒２５銀。新地（０００１６）插水逾兩巴仙，報

１０９﹒４銀。

收租佬方面，九倉（００００４）同九置（０１９９７）各自蒸發咗近四巴仙，報

１８﹒３４銀同４２﹒２５銀。希慎（０００１４）都唔見約４巴仙，報２９﹒７銀。太地

（０１９７２）跌咗超過３巴仙，報２２﹒７銀。領展（００８２３）中期可分派收入增加８巴

仙，而續租租金平均加幅都有一成八；再加上佢話要將每手買賣單位拆細至１００股，但缸友依

然睇淡佢嘅前景，全日都要跟住個市跌逾１巴仙，報８１﹒１銀。

示威加劇令「孖屐」睇衰香江經濟前景，銀行股自然難撈，大象（００００５）跣低逾１巴

仙，報５８﹒２５銀。小象（０００１１）、中銀（０２３８８）、東亞（０００２３）各自蒸

發逾兩巴仙，報１６２﹒５銀、２６﹒９５銀同１８﹒１２銀。



＊人仔繼續跌內地磚頭泄，上日齊爆升物管今日清＊



侵侵最新出嚟澄清話冇諗過降低或取消對神州嘅關稅，憧憬兩國會簽訂貿易協議嘅缸友如夢

初醒，摟住美金點都安全過摟住人仔，離岸人仔（ＣＮＨ）今日低見７﹒０３１２；加上魚缸插

水，神州磚頭當然冇運行，奧園（０３８８３）唔見超過３巴仙，報１０﹒８銀。碧桂園

（０２００７）同富力地產（０２７７７）分別蒸發近３巴仙，報１０﹒９４銀同１２﹒５４銀

。潤地（０１１０９）同中海外（００６８８）就各見跌逾兩巴仙，報３３﹒２銀同

２５﹒９銀。萬科（０２２０２）同融創（０１９１８）就分別唔見近兩巴仙，報２７﹒８５銀

同３６﹒３銀。

物管佬噚日爆升後全部回吐，鑫苑（０１８９５）跌最多，插水近７仙，報１﹒９３銀。新

城悅（０１７５５）噚日爆升逾一成一兼破頂後，今日回吐超過２巴仙，報１０﹒９銀。藍光嘉

寶（０２６０６）噚日又係急彈逾９巴仙兼破頂，今日表現仍然硬淨，逆市彈起近一巴仙，報

４７﹒７５銀。早排愈升愈有嘅雅生活服務（０３３１９），今日都蒸發逾２巴仙，報

２５﹒３５銀。



＊大市向下走ＥＴＦ防守，避險需求升黃金表現勝＊



今日魚缸表現好弱，缸友都擔心之後情況未咁快好轉，所以轉頭追捧反向ＥＴＦ佬，令一眾

佢地齊齊彈起。華夏恆指（０７３２１）同ＦＩ南方恆指（０７３００）踢高逾２巴仙，前者報

６﹒１銀，後者報５﹒５３銀。ＦＩ易方達恆指（０７３０２）跳起近２巴仙，報４﹒７６銀。

ＦＩ三星國指（０７３２８）彈逾１巴仙，報４﹒９銀。不過，華夏納一百（０７３３１）就無

變動，報８﹒２５銀。

市況唔好，可以用嚟避險嘅黃金佬亦同樣受捧。山東黃金（０１７８７）跳高近３巴仙，報

１６﹒４銀。招金礦業（０１８１８）踢高近２巴仙，報８﹒３３銀。紫金礦業（０２８９９）

增發逾２３億Ａ股，Ｈ股彈起逾１巴仙，報２﹒９３銀。恆興黃金（０２３０３）起飛逾２巴仙

，報４﹒３８銀。不過，中國黃金國際（０２０９９）就唔見逾２巴仙，報５﹒８銀。請請！



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