本港社會事件升溫，港股全日挫４９３報２６５７１，見一個月低

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，中美首階段協議很快出現，若不能達成

會增加對中關稅，惟受到本地社會事件影響，恆指低開３０４點，報２６７６１，失守兩萬七關

兼穿廿天線（２７０２２點）及百天線（約２６９７６），亦是全日最高位。

本地地產股連續兩日受壓，再度拖累恆指跌幅擴大，最多挫６００點，報２６４６５點，再

跌穿五十天線（約２６６４０），創一個月低位。臨近尾市跌幅稍微收窄，恆指收報

２６５７１，跌４９３點或跌１﹒８２％，主板成交７９１﹒０５億元，按日增１４﹒４％。國

指報１０５１９，跌１７１點或跌１﹒６１％。

Ａ股個別發展。上證綜指報２９０５點，跌９點或跌０﹒３３％。深成指報９６８７點，升

１７點或升０﹒１８％。兩市全日成交僅３５９３億人幣，按日減少１﹒８％。

重磅股方面，本日公布季績的騰訊（００７００）隨大市偏軟，跌０﹒８５％，報

３２７﹒４元；友邦（０１２９９）急挫３﹒２４％，報７７﹒７５元；有報道指阿里巴巴已獲

准來港上市，港交所（００３８８）仍要隨市受壓，跌穿２５０天線（約２５０﹒９５８元），

全日走低２﹒１％，報２４２﹒２元；平保（０２３１８）下滑１﹒０３％，報９１﹒４５元；

中移動（００９４１）跌１﹒７５％，報６１﹒６５元。

另外，中生製藥（０１１７７）五日遭北水累沽兩億，今觸底反彈，全日升０﹒８９％，報

１１﹒３８元，為表現最佳及唯一上升的藍籌股。



＊本地地產股連續兩日捱沽，本地銀行股亦回吐＊



本港社會事件不斷升溫，今日繼續有不合作運動，本地地產股全線走低。新世界

（０００１７）插水４﹒９１％，報１０﹒４６元，為表現最差藍籌；九置（０１９９７）挫

３﹒６５％，報４２﹒２５元；太古（０００１９）跌３﹒７３％，報６９﹒６５元；信置

（０００８３）走低３﹒２１％，報１１﹒４４元；領展（００８２３）中期可分派收入增

８％，並將每手買賣單位降至１００股，全日仍挫１﹒４６％，報８１﹒１元。

示威恐會加劇本港經濟危機，本地銀行股回吐。匯控（００００５）挫１﹒３５％，報

５８﹒２５元，見一個月低。恆生（０００１１）亦跟跌２﹒０５％，報１６２﹒５元；中銀

（０２３８８）挫１﹒８２％，報２６﹒９５元；渣打（０２８８８）滑１﹒１２％，報

７０﹒７元；東亞（０００２３）跌１﹒９５％，報１８﹒１２元。

Ａ股酒業板塊造好，帶動港股部分啤酒股逆市上揚。青啤（００１６８）有資金追捧，升６

﹒４８％，報５２﹒６元，創兩個月高；潤啤（００２９１）亦跟漲１﹒３７％，報

４４﹒３５元，為表現最佳國指股。另外，康師傅（００３２２）獲大和升評級兼調高目標價，

逆市升５﹒４３％，報１２﹒０４元；蒙牛（０２３１９）則軟０﹒６６％，報２９﹒９元。



＊中美反覆三桶油受壓，人民幣走低航空股受累＊



中美貿談方向未明，隔晚（１２日）油價靠穩。另外，國際能源署（ＩＥＡ）發表年度全球

能源展望，預計２０２５年後全球石油需求增長放緩。三桶油受壓，中石油（００８５７）挫

２﹒３４％，報３﹒７５元；中海油（００８８３）插２﹒４２％，報１２﹒１２元；中石化

（００３８６）跌１﹒７５％，報４﹒４９元。油服股方面，中海油服（０２８８３）跌

１﹒２７％，報１０﹒８８元。中石化油服（０１０３３）蒸發２﹒４７％，報０﹒７９元。

離岸人民幣再下滑，今早跌穿７﹒０２兌一美元水平，內地航空股普遍受拖累。國航

（００７５３）挫２﹒２％，報７﹒１２元；南航（０１０５５）滑１﹒５６％，報５﹒０４元

；東航（００６７０）跌１﹒４７％，報４﹒０３元。

內房股普遍受挫，雅居樂（０３３８３）潛水３﹒０４％，報１０﹒８６元；碧桂園

（０２００７）挫２﹒６７％，報１０﹒９４元；潤地（０１１０９）跌２﹒３５％，報

３３﹒２元；融創（０１９１８）滑１﹒４９％，報３６﹒３元；恆大（０３３３３）亦跌

１﹒５７％，報１８﹒８２元。

受累內房表現，物管股亦見回吐，新城悅（０１７５５）昨日急升逾一成一兼破頂後，回吐

２﹒５％，報１０﹒９元；雅生活（０３３１９）挫２﹒３１％，報２５﹒３５元；彩生活

（０１７７８）跌２﹒８１％，報４﹒５元；碧桂園服務（０６０９８）滑０﹒９２％，報

２６﹒９元；中海物業（０２６６９）軟０﹒２％，報４﹒８８元；藍光嘉寶（０２６０６）則

逆市升０﹒９５％，報４７﹒７５元。（ｆｚ）

