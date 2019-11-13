【駐京專電】北京確認出現２宗肺鼠疫病例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市朝陽區衛生健康委官方通報，１２

日，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗２人經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例。目前，患

者已在北京市朝陽區相關醫療機構得到妥善救治，相關防控措施已落實。

鼠疫是甲類傳染病，人對鼠疫普遍易感。鼠疫起病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播

迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為３０％－１００％。鼠疫潛伏期較

短，一般為１－６天，但個別病例可達８－９天。

